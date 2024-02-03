В Кривом Роге женщина одолжила у знакомой телефон и продала его

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.
Инцидент произошел 6 января в Покровском районе города.
Злоумышленница попросила мобильный телефон у 36-летней знакомой для временного пользования, однако впоследствии продала гаджет и распорядилась средствами по своему усмотрению, — говорится в сообщении полиции.
Полиция разоблачила 41-летнюю мошенницу и установила ее личность.
Сейчас решается вопрос по поводу сообщения женщине о подозрении по ч. 1 ст. 190 (мошенничество).
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