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В Кривом Роге женщина одолжила у знакомой телефон и продала его

Сегодня 12:48
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В Кривом Роге полиция разоблачила мошенницу.

Новости Днепра про В Кривом Роге женщина одолжила у знакомой телефон и продала его

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Инцидент произошел 6 января в Покровском районе города.

Злоумышленница попросила мобильный телефон у 36-летней знакомой для временного пользования, однако впоследствии продала гаджет и распорядилась средствами по своему усмотрению, — говорится в сообщении полиции.

Полиция разоблачила 41-летнюю мошенницу и установила ее личность.

Сейчас решается вопрос по поводу сообщения женщине о подозрении по ч. 1 ст. 190 (мошенничество).

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