На Днепропетровщине во время движения загорелась легковушка

На Днепропетровщине во время движения об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Инцидент произошел на улице Днепровской.
Как оказалось, легковой автомобиль Chevrolet Aveo загорелся во время движения на дороге.
Пламя локализовали за 7 минут, погибших и травмированных в результате пожара нет.
Вчера мы сообщали, что возле Днепра автоугонщик, сев за руль, сразу попал в ДТП.
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Козенко Антон
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