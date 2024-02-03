На Днепропетровщине во время движения загорелась легковушка

Сегодня в 9 часов утра к спасателям поступило сообщение о возгорании легковушки в городе Павлоград.

На Днепропетровщине во время движения об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Инцидент произошел на улице Днепровской.

Как оказалось, легковой автомобиль Chevrolet Aveo загорелся во время движения на дороге.

Пламя локализовали за 7 минут, погибших и травмированных в результате пожара нет.

Вчера мы сообщали, что возле Днепра автоугонщик, сев за руль, сразу попал в ДТП.

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