В Кривом Роге без света остались 15 тысяч абонентов, обесточены 2 котельные

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
5 шахедов уничтожили ПВК «Восход». Впрочем, произошло и несколько попаданий. Возникли два пожара. Без света в районе около 15000 человек. А еще – две котельные Кривого Рога, которые обеспечивают 43 000 абонентов, — сказано в сообщении руководителя ОВА.
В городе остановилен скоростной трамвай и введены аварийные графики отключения света.
Некоторые семьи остались без водоснабжения.
Оккупанты также обстреливали Никопольщину из артиллерии, хозяйственное сооружение, повреждена линия электропередач и 2 частных дома.
Прошло без погибших и пострадавших.
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