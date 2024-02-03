В Кривом Роге без света остались 15 тысяч абонентов, обесточены 2 котельные

Сегодня ночью враг атаковал Кривой Рог ударными БПЛА.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

5 шахедов уничтожили ПВК «Восход». Впрочем, произошло и несколько попаданий. Возникли два пожара. Без света в районе около 15000 человек. А еще – две котельные Кривого Рога, которые обеспечивают 43 000 абонентов, — сказано в сообщении руководителя ОВА.