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  • Моментальна карма: поблизу Дніпра автовикрадач, сівши за кермо, відразу втрапив у ДТП

Моментальна карма: поблизу Дніпра автовикрадач, сівши за кермо, відразу втрапив у ДТП

Сьогодні 18:03
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У містечку поблизу Дніпра автовикрадач втрапив у ДТП через кілька кілометрів від дому власника машини.

Новости Днепра про Моментальна карма: поблизу Дніпра автовикрадач, сівши за кермо, відразу втрапив у ДТП

Чоловік проходив повз приватний будинок в смт Іларіонове, коли побачив заведену автівку. З увімкненим двигуном машина стояла неподалік паркану. Власника поруч не було, тому викрадач забрався всередину салону та чимдуж чкурнув геть. 

Це сталося 21 січня близько 16:40 повідомили правоохоронці.

Однак буквально через декілька хвилин автовикрадач втрапив у ДТП. Автівку занесло на дорозі, через що вона перекинулася на дах. Чоловіка, який поцупив авто, витягували з машини правоохоронці, які затримали горе-крадія на місці аварії. 

Пізніше з’ясувалося, що за три дні до цього чоловік, перебуваючи у знайомого вдома, побачив на столі мобільний телефон господаря будинку. Та, коли у кімнаті нікого не було, заволодів гаджетом товариша.

Слідчим за погодженням з Синельниківською окружною прокуратурою чоловіку повідомили про підозри аз ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Нагадаємо, Дніпропетровщина один із лідерів за кількістю викрадень авто в Україні

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Новости Днепра про Моментальна карма: поблизу Дніпра автовикрадач, сівши за кермо, відразу втрапив у ДТПУкраїнська

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