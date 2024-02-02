Моментальная карма: вблизи Днепра автоугонщик, сев за руль, сразу попал в ДТП

В городке близ Днепра автоугонщик попал в ДТП через несколько километров от дома владельца машины.

Мужчина проходил мимо частного дома в пгт Илларионово, когда увидел заведенный автомобиль. С включенным двигателем машина стояла недалеко от забора. Владельца рядом не было, поэтому похититель забрался внутрь салона и быстро рванул с места.

Это произошло 21 января около 16:40, сообщили правоохранители.

Однако буквально через несколько минут автоугонщик попал в ДТП. Автомобиль занесло на дороге, из-за чего он перевернулся на крышу. Мужчину, который своровал авто, вытаскивали из машины правоохранители, задержавшие горе-вора на месте аварии.

Позже выяснилось, что за три дня до этого мужчина, будучи у знакомого дома, увидел на столе мобильный телефон хозяина квартиры. Но когда в комнате никого не было, завладел гаджетом товарища.

Следователям по согласованию с Синельниковской окружной прокуратурой мужчине сообщили о подозрениях по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, Днепропетровщина один из лидеров по количеству угонов авто в Украине

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