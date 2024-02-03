На Дніпропетровщині під час руху загорівся легковик

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Інцидент трапився на вулиці Дніпровська.
Як виявилося згодом, легковий автомобіль Chevrolet Aveo загорівся під час руху на дорозі.
Полум’я локалізували за 7 хвилин, загиблих та травмованих внаслідок пожежі немає.
Вчора ми повідомляли про те, що поблизу Дніпра автовикрадач, сівши за кермо відразу втрапив у ДТП.
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Козенко Антон
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