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На Дніпропетровщині під час руху загорівся легковик

Сьогодні 11:01
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Сьогодні о 9 годині ранку до рятувальників надійшло повідомлення про загоряння легковика у місті Павлоград.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час руху загорівся легковик

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Інцидент трапився на вулиці Дніпровська.

Як виявилося згодом, легковий автомобіль Chevrolet Aveo загорівся під час руху на дорозі.

Полум’я локалізували за 7 хвилин, загиблих та травмованих внаслідок пожежі немає.

Вчора ми повідомляли про те, що поблизу Дніпра автовикрадач, сівши за кермо відразу втрапив у ДТП.

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