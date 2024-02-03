В Днепре изъяли партию безакцизных сигарет на 160 тыс гривен

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Злоумышленники пытались предоставить полиции во время проверки фиктивную лицензию, чтобы не платить обязательные платежи в бюджет в виде акцизного налога.
Продажа незаконных товаров была зафиксирована в торговой точке в Петриковском районе.
Из обращения изъяли 2 тыс пачек сигарет, из них более половины без марок акцизного сбора.
По указанному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УКУ.
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