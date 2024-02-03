В Кривом Роге ввели графики отключения света, — Вилкул

Об этом сегодня сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
Введение графика связано с атакой беспилотников по критической инфраструктуре города.
Энергетики вводят графики аварийных отключений (по тому алгоритму, который был в прошлом году во время блекаутов). Остановится скоростной трамвай. Часть больниц, вода, тепло (там, где это возможно) переходят на генераторы, — говорится в сообщении руководителя совета обороны.
Прогнозируются веерные перебои с электроэнергией и связью.
В городе создано 213 пунктов несокрушимости, где есть тепло, электричество и все необходимое.
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