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В Кривом Роге ввели графики отключения света, — Вилкул

Сегодня 09:19
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В городе Кривой Рог ввели графики аварийных отключений света.

Новости Днепра про В Кривом Роге ввели графики отключения света, - Вилкул

Об этом сегодня сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Введение графика связано с атакой беспилотников по критической инфраструктуре города.

Энергетики вводят графики аварийных отключений (по тому алгоритму, который был в прошлом году во время блекаутов). Остановится скоростной трамвай. Часть больниц, вода, тепло (там, где это возможно) переходят на генераторы, — говорится в сообщении руководителя совета обороны.

Прогнозируются веерные перебои с электроэнергией и связью.

В городе создано 213 пунктов несокрушимости, где есть тепло, электричество и все необходимое.

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