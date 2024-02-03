У Дніпрі вилучили партію безакцизних цигарок на 160 тис гривень

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
Зловмисники намагалися надати поліції під час перевірки фіктивну ліцензію, щоб не сплачувати обов’язкові платежі до бюджету у вигляді акцизного податку.
Продаж незаконних товарів було зафіксовано у торгівельній точці в Петриківському районі.
З обігу вилучили 2 тис пачок цигарок, з них більш ніж половина без марок акцизного збору.
За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ України.
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