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  • Жителька Дніпра показала унікальні мозаїчні зупинки, на які їдуть дивитися з усього світу (ФОТО)

Жителька Дніпра показала унікальні мозаїчні зупинки, на які їдуть дивитися з усього світу (ФОТО)

Сьогодні 22:03
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У мережі нагадали про унікальні мозаїчні зупинки.

Новости Днепра про Жителька Дніпра показала унікальні мозаїчні зупинки, на які їдуть дивитися з усього світу (ФОТО)

Українці вже звикли до зашарпаних, напіврозвалених автобусних зупинок, які зустрічаються під час подорожей між великими містами. Попри те, що вони дійсно виглядають досить моторошно, але деякі мають культурну цінність та цікавлять іноземців, які спеціально приїжджають до України, аби побачити їх на власні очі. 

Такі споруди, прикрашені мозаїкою та розписом, свого часу були окрасою міжміських зупинок. Звичайно, багато з них мають пропагандистський радянський контекст, але є й ті, які варто було б зберегти. 

На жаль, кількість вцілілих зупинок зменшується з кожним роком, позаяк за ними ніхто не доглядає, бо потреби у їх збереженні вже немає.

Своєрідну добірку унікальних мозаїчних зупинок опублікувала дніпрянка Marina Kuznetsova. 

Мандруючи Україною дуже часто бачу неймовірно гарні, але, на жаль, занедбані зупинки, мозаїки на стінках адмінбудівель доби ссср та інші цікаві обʼєкти, які варто було б зберегти, – коментує допис жінка. 

Село Іллінка, Нікопольського району. 

Новости Днепра про Жителька Дніпра показала унікальні мозаїчні зупинки, на які їдуть дивитися з усього світу (ФОТО)

Село Томаківка. 

Новости Днепра про Жителька Дніпра показала унікальні мозаїчні зупинки, на які їдуть дивитися з усього світу (ФОТО)

Село Добра Надія.

Новости Днепра про Жителька Дніпра показала унікальні мозаїчні зупинки, на які їдуть дивитися з усього світу (ФОТО)

Фото: Oleksandr Malyon

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