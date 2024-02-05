Мешканці Дніпра влаштували самосуд над чоловіком, який пограбував дівчину: коментар поліції

Зловмиснику вже повідомили про підозру!

Нещодавно у Дніпрі місцеві мешканці влаштували самосуд над чоловіком, який пограбував дівчину: зловмисника прив’язали скотчем до стовпа та викликали на місце правоохоронців.

Згодом у поліції повідомили деталі інциденту.

За даними поліцейських, підозрюваний прийшов у гості до знайомої. Під час бесіди між ними виникла сварка, у ході якої 33-річний чоловік заволодів мобільним телефоном, планшетом та грошима 29-річної потерпілої. Грабіжник втік, але його зупинили неподалік місця злочину.

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Згодом слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині чоловіка засудили до 5 років за крадіжку ковбаси, віскі та хлібу.

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