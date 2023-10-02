Жители Днепра купили печенье с паутиной и червями

Днепряне думали, что в упаковке будет паук.

На днях жители Днепра купили печенье с «сюрпризом». Они распаковали дома сладости и увидели там много паутины.

Днепряне сначала подумали, что в упаковке будет паук. Но, пересыпав печенье на тарелку, увидели там маленьких червячков.

Также покупатель утверждает, что сама выпечка имеет неприятный запах.

Отметим, точно неизвестно, в каком магазине горожане покупали печенье. Также непонятно, как черви могли попасть в упаковку.

Напомним, ранее мы писали, что днепряне купили в Varus конфеты «Лещина» ТМ «Рошен» и нашли в них червяков. Позже сеть Varus провела расследование относительно этого инцидента.

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