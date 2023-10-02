Мешканці Дніпра купили печиво з павутиною та черв’яками

Днями мешканці Дніпра купили печиво з “сюрпризом”. Вони розпакували вдома солодощі і побачили там багато павутини.
Дніпряни спочатку подумали, що в упаковці буде павук. Але, пересипавши печиво на тарілку, побачили там маленьких черв’ячків.
Також покупець стверджує, що сама випічка має неприємний запах.
Зазначимо, точно невідомо, в якому магазині містяни купували печиво. Також незрозуміло, як черв’яки могли потрапити в упаковку.
Нагадаємо, раніше ми писали, що дніпряни купили у Varus цукерки “Ліщина” ТМ “Рошен” та знайшли в них черв’яків. Пізніше мережа провела розслідування щодо цього інциденту.
Читайте також:
Автор:
У дніпровського "Мойсея", який рибалить посеред річки, з'явилися послідовники.
Важлива інформація!
Як виявилося, у Дніпрі є ще один "магічний" будинок.
Ще є час зарядити телефон!