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Мешканці Дніпра купили печиво з павутиною та черв’яками

Сьогодні 11:54
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Дніпряни думали, що в упаковці буде павук.

Новости Днепра про Мешканці Дніпра купили печиво з павутиною та черв'яками

Днями мешканці Дніпра купили печиво з “сюрпризом”. Вони розпакували вдома солодощі і побачили там багато павутини.

Дніпряни спочатку подумали, що в упаковці буде павук. Але, пересипавши печиво на тарілку, побачили там маленьких черв’ячків.

Також покупець стверджує, що сама випічка має неприємний запах.

Новости Днепра про Мешканці Дніпра купили печиво з павутиною та черв'яками

Новости Днепра про Мешканці Дніпра купили печиво з павутиною та черв'яками

Зазначимо, точно невідомо, в якому магазині містяни купували печиво. Також незрозуміло, як черв’яки могли потрапити в упаковку.

Новости Днепра про Мешканці Дніпра купили печиво з павутиною та черв'яками

Нагадаємо, раніше ми писали, що дніпряни купили у Varus цукерки “Ліщина” ТМ “Рошен” та знайшли в них черв’яків. Пізніше мережа провела розслідування щодо цього інциденту. 

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Новости Днепра про Мешканці Дніпра купили печиво з павутиною та черв'якамиУкраїнська

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