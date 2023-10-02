Мешканці Дніпра купили печиво з павутиною та черв’яками

Дніпряни думали, що в упаковці буде павук.

Днями мешканці Дніпра купили печиво з “сюрпризом”. Вони розпакували вдома солодощі і побачили там багато павутини.

Дніпряни спочатку подумали, що в упаковці буде павук. Але, пересипавши печиво на тарілку, побачили там маленьких черв’ячків.

Також покупець стверджує, що сама випічка має неприємний запах.

Зазначимо, точно невідомо, в якому магазині містяни купували печиво. Також незрозуміло, як черв’яки могли потрапити в упаковку.

Нагадаємо, раніше ми писали, що дніпряни купили у Varus цукерки “Ліщина” ТМ “Рошен” та знайшли в них черв’яків. Пізніше мережа провела розслідування щодо цього інциденту.

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