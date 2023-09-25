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У Дніпрі у “Варусі” за 279 грн за кг продають цукерки з черв’яками

Сьогодні 17:45
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Днями у Дніпрі стався неприємний інцидент у супермаркеті "Варус".

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Дніпряни купили там цукерки “Ліщина” ТМ “Рошен”, а коли розгорнули та почали їсти, виявили там сюрприз – черв’яка.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

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Зазначимо, вартість цих цукерок 278,70 грн за кілограм, вони продаються на вагу. Купували їх дніпряни у “Варусі”, що на вулиці Шолохова, 7.

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Ми звернулися за коментарем на гарячу лінію супермаркетів “Варус”. Наше звернення зареєстрували та обіцяли нам зателефонувати протягом трьох днів. Коли з’явиться додаткова інформація, ми обов’язково повідомимо!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі по свіжій випічці в Varus гуляють мухи (ФОТО). 

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