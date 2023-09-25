У Дніпрі у “Варусі” за 279 грн за кг продають цукерки з черв’яками

Днями у Дніпрі стався неприємний інцидент у супермаркеті "Варус".

Дніпряни купили там цукерки “Ліщина” ТМ “Рошен”, а коли розгорнули та почали їсти, виявили там сюрприз – черв’яка.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Зазначимо, вартість цих цукерок 278,70 грн за кілограм, вони продаються на вагу. Купували їх дніпряни у “Варусі”, що на вулиці Шолохова, 7.

Ми звернулися за коментарем на гарячу лінію супермаркетів “Варус”. Наше звернення зареєстрували та обіцяли нам зателефонувати протягом трьох днів. Коли з’явиться додаткова інформація, ми обов’язково повідомимо!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі по свіжій випічці в Varus гуляють мухи (ФОТО).

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