У Varus провели розслідування щодо цукерок з черв’яками

Днями у Дніпрі стався неприємний інцидент у супермаркеті Varus.

Дніпряни купили там цукерки “Ліщина” ТМ “Рошен”, а коли розгорнули та почали їсти, виявили там сюрприз – черв’яка.

Зазначимо, вартість цих цукерок 278,70 грн за кілограм, вони продаються на вагу. Купували їх дніпряни у Varus, що на вулиці Шолохова, 7.

Ми звернулися за коментарем на гарячу лінію супермаркетів Varus. Нам пообіцяли з’ясувати всі подробиці та пізніше надіслати відповідь.

Сьогодні ми її отримали. Як зазначають у PR-центрі супермаркетів Varus, мережа провела розслідування щодо цього інциденту. З’ясувалося, що цукерки “Ліщина” ТМ “Рошен” дійсно не придатні до продажу – наразі неякісний товар повністю зняли з реалізації.

Після отримання звернення від клієнта співробітниками магазину відразу було проведено розслідування, у ході якого було виявлено, що цукерки Ліщина ТМ Рошен дійсно не придатні до продажу. Товар приїхав у магазин 26.07.2023 з терміном придатності вжити до 30.04.2024. Останній продаж цукерок був 18.09, звернень стосовно якості товару не було. Так як кожна цукерка знаходиться в окремій упаковці, то наявність в них живності або інших домішок побачити немає можливості, доки кожну з них не розгорнути. Наразі неякісний товар повністю зняли з реалізації. З нашого боку приносимо вибачення всім клієнтам, які придбали зіпсований товар, – йдеться у повідомленні.

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