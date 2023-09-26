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Сумна звістка: у Дніпрі пішов з життя режисер народного театру-студії «Маски»

Сьогодні 16:56
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Світла пам'ять!

Новости Днепра про Сумна звістка: у Дніпрі пішов з життя режисер народного театру-студії «Маски»

Сьогодні стало відомо, що пішов з життя заслужений працівник культури України, режисер народного театру-студії «Маски» Ігор Трахт. Він понад 50 років віддав служінню культурі та роботі у Палаці студентів ДНУ.

Про це повідомили на сторінці вишу у ФБ.

Ігор Трахт закінчив Дніпропетровський металургійний інститут, з 1981 року став керівником театру мініатюр “Маски”. 2003 року Ігорю Трахту присвоїли звання “Заслужений працівник культури України”.

Під керівництвом Ігоря Яковича театр «Маски» неодноразово ставав володарем Гран-Прі, лауреатом та переможцем фестивалів різного рівня, – йдеться у повідомленні.

Крім того, Ігор Трахт багато років був незмінним режисером офіційних урочистих заходів Дніпровського національного університету.

Новорічні вистави для дітей, спектаклі, фестиваль молодіжних театрів «Театральна сесія», студентський поетично-музичний конкурс «Poetry» та інші заходи, які стали взірцем його таланту і наполегливої праці на театральній ниві, назавжди залишаться у пам’яті кожного з нас, – йдеться у повідомленні вишу.

Висловлюємо щирі співчуття близьким та рідним Ігоря Яковича.

Новости Днепра про Сумна звістка: у Дніпрі пішов з життя режисер народного театру-студії «Маски»

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Новости Днепра про Сумна звістка: у Дніпрі пішов з життя режисер народного театру-студії «Маски»Українська

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