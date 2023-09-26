В Varus провели расследование относительно конфет с червями

Днепряне купили там конфеты «Лещина» ТМ «Рошен», а когда развернули и начали есть, обнаружили там сюрприз — червя.
Отметим, стоимость этих конфет 278,70 грн за килограмм, они продаются на вес. Покупали их днепряне в Varus, что на улице Шолохова, 7.
Мы обратились за комментарием на горячую линию супермаркетов Varus. Нам пообещали выяснить все подробности и позже предоставить ответ.
Сегодня мы его получили. Как отмечают в PR-центре супермаркетов Varus, сеть провела расследование по данному инциденту. Выяснилось, что конфеты «Лещина» ТМ «Рошен» действительно не пригодны для продажи — некачественный товар полностью сняли с реализации.
После получения обращения от клиента сотрудники магазина сразу провели расследование, в ходе которого было обнаружено, что конфеты Лещина ТМ Рошен действительно не пригодны для продажи. Товар приехал в магазин 26.07.2023 со сроком годности употребить до 30.04.2024. Последняя продажа конфет была 18.09, обращений по качеству товара не было. Так как каждая конфета находится в отдельной упаковке, то наличие в них живности или других примесей увидеть нет возможности, пока каждую из них не развернуть. Некачественный товар полностью сняли с реализации. С нашей стороны приносим извинения всем клиентам, которые приобрели испорченный товар, — говорится в сообщении.
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