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На Дніпропетровщині на подвір’ї здетонував ворожий боєприпас: медики розповіли, як рятували 12-річного постраждалого

Сьогодні 15:59
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Діти знайшли боєприпас та принесли його додому.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на подвір’ї здетонував ворожий боєприпас: медики розповіли, як рятували 12-річного постраждалого

У суботу, 23 вересня, в Нікопольському районі сталася жахлива трагедія: на подвір’ї приватного будинку здетонував ворожий боєприпас. Постраждав 12-річний хлопчик. Він у лікарні в стані середньої тяжкості.

Про це повідомив Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

За його словами, боєприпас перед цим діти десь знайшли і принесли додому.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на подвір’ї здетонував ворожий боєприпас: медики розповіли, як рятували 12-річного постраждалого

Пізніше медики розповіли, як рятували постраждалого.

Як повідомила медикиня Валентина Шпонька, на лінію “103” надійшов виклик щодо травмування від вибуху невідомого предмета 12-річного хлопчика. На виклик негайно виїхала швидка. Прибувши на місце, медики побачили на подвір’ї величезну вирву, вибиті двері та вікна. Перелякані батьки тримали на руках свого травмованого сина.

У постраждалого діагностували мінно-вибухову травму: відкриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, рвану рану лобної ділянки голови, осколкові поранення обох нижніх кінцівок, опіки верхніх та нижніх кінцівок.

Потерпілому зроблено знеболення, оброблені рани та накладені пов’язки, проводилась інфузійна терапія під час транспортування в Нікопольську міську лікарню. Бригада ЕМД зробила все, щоб врятувати життя дитини, за що їй велика подяка, – зазначила Валентина.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на подвір’ї здетонував ворожий боєприпас: медики розповіли, як рятували 12-річного постраждалого

Важливо: якщо ви помітили підозрілий предмет, ні в якому разі не чіпайте його, а відразу телефонуйте на лінію “101” чи “102”!

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині на подвір’ї здетонував ворожий боєприпас: медики розповіли, як рятували 12-річного постраждалогоУкраїнська

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