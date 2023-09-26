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У небі над Дніпром помітили зграю бакланів (ФОТО)

Сьогодні 17:50
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Над Дніпром помітили зграю бакланів.

Новости Днепра про У небі над Дніпром помітили зграю бакланів (ФОТО)

Птахів помітили дніпровський фотограф Валерій Кравченко та опублікував фото у спільноті “Птахи України”. 

Валерій зазначив, що спочатку подумав, що це баклани, але не був впевнений точно. 

Спочатку подумав баклани… Тепер уже маю сумнів. Начебто і на качок схожі. Але летіли високо. Напрямок – Південь. Дніпро. 24.09.23 18.00 – написав фотограф. 
 

Новости Днепра про У небі над Дніпром помітили зграю бакланів (ФОТО)

Ці великі птахи відрізняються невгамовним апетитом: бакланам до снаги з’їсти до 3 кілограмів риби за добу.

Втім, за словами знавців, у зграї також є шилохвіст і одна велика чирянка. 

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Новости Днепра про У небі над Дніпром помітили зграю бакланів (ФОТО)Українська Новости Днепра про У небі над Дніпром помітили зграю бакланів (ФОТО)Русский

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