Жительница Кривого Рога «заработала» 50 тыс. грн на трудоустройстве за границей

48-летняя жительница Кривого Рога организовала мошенническую схему под предлогом трудоустройства. Она размещала в интернете объявления о предоставлении услуг в поисках работы за границей. За пакет документов для трудоустройства она требовала у граждан предоплату. Когда женщина получала деньги, она прекращала общение.
Всего ей удалось обмануть 6 граждан почти на 50 тысяч гривен.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Во время обыска по месту жительства фигурантки правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, блокноты с черновыми записями и фейковые договоры о предоставлении услуг.
Женщине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 190 УК Украины. Продолжается следствие.
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