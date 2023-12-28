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  • Жительница Кривого Рога «заработала» 50 тыс. грн на трудоустройстве за границей

Жительница Кривого Рога «заработала» 50 тыс. грн на трудоустройстве за границей

Сегодня 12:54
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Женщина обманула 6 граждан из разных областей Украины.

Новости Днепра про Жительница Кривого Рога

48-летняя жительница Кривого Рога организовала мошенническую схему под предлогом трудоустройства. Она размещала в интернете объявления о предоставлении услуг в поисках работы за границей. За пакет документов для трудоустройства она требовала у граждан предоплату. Когда женщина получала деньги, она прекращала общение. 

Всего ей удалось обмануть 6 граждан почти на 50 тысяч гривен.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Во время обыска по месту жительства фигурантки правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, блокноты с черновыми записями и фейковые договоры о предоставлении услуг.

Новости Днепра про Жительница Кривого Рога

Женщине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 190 УК Украины. Продолжается следствие.

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