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  • Мешканка Кривого Рогу “заробила” 50 тис. грн на працевлаштуванні за кордоном

Мешканка Кривого Рогу “заробила” 50 тис. грн на працевлаштуванні за кордоном

Сьогодні 12:54
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Жінка ошукала 6 громадян з різних областей України.

Новости Днепра про Мешканка Кривого Рогу

48-річна мешканка Кривого Рогу організувала шахрайську схему під приводом працевлаштування. Вона розміщувала в інтернеті оголошення про надання послуг у пошуках роботи за кордоном. За пакет документів для працевлаштування вона вимагала у громадян передплату. Коли жінка отримувала гроші, вона припиняла спілкування.

Усього їй вдалося ошукати 6 громадян на майже 50 тисяч гривень.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Під час обшуку за місцем мешкання фігурантки правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-картки, банківські картки, блокноти із чорновими записами та фейкові договори про надання послуг.

Новости Днепра про Мешканка Кривого Рогу

Жінці повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України. Триває слідство.

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