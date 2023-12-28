Мешканка Кривого Рогу “заробила” 50 тис. грн на працевлаштуванні за кордоном

48-річна мешканка Кривого Рогу організувала шахрайську схему під приводом працевлаштування. Вона розміщувала в інтернеті оголошення про надання послуг у пошуках роботи за кордоном. За пакет документів для працевлаштування вона вимагала у громадян передплату. Коли жінка отримувала гроші, вона припиняла спілкування.
Усього їй вдалося ошукати 6 громадян на майже 50 тисяч гривень.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Під час обшуку за місцем мешкання фігурантки правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-картки, банківські картки, блокноти із чорновими записами та фейкові договори про надання послуг.
Жінці повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України. Триває слідство.
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