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Жителей Днепра снова предупредили об опасных метеоявлениях: будет сбивать с ног

Сегодня 06:55
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Берегите себя!

Новости Днепра про Жителей Днепра снова предупредили об опасных метеоявлениях: будет сбивать с ног

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии на сегодня, 1 декабря, объявили предупреждение об опасных метеоявлениях: в Днепре и области ожидаются налипание мокрого снега и ураганный ветер, местами порывы достигнут 15-20 м/с.

Уровень опасности – первый, желтый.

Прогнозируется:

1 декабря: Облачно. Ночью и утром небольшой мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, днем дождь. Ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-5°С мороза, днем 7-12°С тепла.

2 декабря: Облачная погода. Небольшой дождь, местами туман. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 1-6°С тепла, днем 7-12°С тепла.

3 декабря: Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5-10°С тепла, днем 7-12°С тепла.

Пожалуйста, будьте осторожны и берегите себя!

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