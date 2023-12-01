Жителей Днепра снова предупредили об опасных метеоявлениях: будет сбивать с ног

Пожалуйста, будьте осторожны и берегите себя!

1 декабря: Облачно. Ночью и утром небольшой мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, днем дождь. Ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-5°С мороза, днем 7-12°С тепла.

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии на сегодня, 1 декабря, объявили предупреждение об опасных метеоявлениях: в Днепре и области ожидаются налипание мокрого снега и ураганный ветер, местами порывы достигнут 15-20 м/с.

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