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  • Житель Днепра, таскавший зубами автомобили и поезд, теперь в Книге рекордов Гиннеса на 2024 год

Житель Днепра, таскавший зубами автомобили и поезд, теперь в Книге рекордов Гиннеса на 2024 год

Сегодня 13:34
просмотров

О днепрянине теперь пишут в Книге рекордов Гиннеса.

Новости Днепра про Житель Днепра, таскавший зубами автомобили и поезд, теперь в Книге рекордов Гиннеса на 2024 год

Своими достижениями Дмитрий Грунский поделился на своей Instagram-странице.

Днепровский силач-экстремал Дмитрий Грунский в этом году установил сразу два невероятных рекорда. Весной днепрянин тянул зубами шесть автомобилей.

Спортсмену-экстремалу удалось протащить шесть автомобилей на расстояние 30 метров 70 см, держа трос одними зубами. Общий вес автомобилей вместе с водителями внутри составил около 7 600 кг.

Осенью Дмитрий еще раз подтвердил свой рекорд. На этот раз его зафиксировали представители Книги рекордов Гиннесса.

Новости Днепра про Житель Днепра, таскавший зубами автомобили и поезд, теперь в Книге рекордов Гиннеса на 2024 год

Это не все достижения силача-экстремала. Еще осенью 2022 года Дмитрий Грунский установил рекорд, протянув вагон метро. Делал он это не зубами. Трос прикрепили на шею. Тогда спортсмену удалось 11 метров и 55 сантиментов тянуть поезд весом 32,5 тонн.

Именно этот рекорд вошел в перечень достижений мировой Книги рекордов Гиннеса на 2024 год. Дмитрий уже получил свой экземпляр, который показал в своих соцсетях.

Поздравляем Дмитрия и желаем сил осуществить все задуманное!

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