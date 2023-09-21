Спортсмен із Дніпра вдруге протягнув зубами шість автівок вагою 1,2 тонн кожна

Спортсмен Дмитро Грунський підтвердив власний рекорд, протягнувши шість автівок зубами на відстань 21 метр.

Про це Дмитро сповістив у своєму Instagram.

Автівки пригнали на Фестивальний причал. Подивитися на процес встановлення прийшли ЗМІ та зацікавлені містяни. Як розповів Дмитро, вага кожного авто — близько 1,2 тонни. Машин було шість, тож зуби атлета витримали понад 7 тонн ваги.

Дмитро ще раз підтвердив рекорд Гіннеса, який встановив торік восени.

Тоді Дмитро спочатку протягнув зубами декілька автівок, а потім встановив ще один рекорд, здвинувши з місця вагон метро, який важить понад 32 тонни. Трос він повісив на шию і не допомагаючи собі руками, протягнув кремезний потяг.

Повторний рекорд спортсмен присвятив підтримці військових та оголосив збір коштів для ЗСУ. Як розповів Дмитро, мета заходу – зібрати 380 000 грн, щоб придбати десять тактичних комплексів “Хижак” для батальйону “Скала”.

Читайте також:

Українська

Автор: