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  • Спортсмен із Дніпра вдруге протягнув зубами шість автівок вагою 1,2 тонн кожна

Спортсмен із Дніпра вдруге протягнув зубами шість автівок вагою 1,2 тонн кожна

Сьогодні 21:27
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Спортсмен Дмитро Грунський підтвердив власний рекорд, протягнувши шість автівок зубами на відстань 21 метр.

Новости Днепра про Спортсмен із Дніпра вдруге протягнув зубами шість автівок вагою 1,2 тонн кожна

Про це Дмитро сповістив у своєму Instagram. 

Автівки пригнали на Фестивальний причал. Подивитися на процес встановлення прийшли ЗМІ та зацікавлені містяни. Як розповів Дмитро, вага кожного авто — близько 1,2 тонни. Машин було шість, тож зуби атлета витримали понад 7 тонн ваги.

Дмитро ще раз підтвердив рекорд Гіннеса, який встановив торік восени.

Новости Днепра про Спортсмен із Дніпра вдруге протягнув зубами шість автівок вагою 1,2 тонн кожна

Тоді Дмитро спочатку протягнув зубами декілька автівок, а потім встановив ще один рекорд, здвинувши з місця вагон метро, який важить понад 32 тонни. Трос він повісив на шию і не допомагаючи собі руками, протягнув кремезний потяг. 

Повторний рекорд спортсмен присвятив підтримці військових та оголосив збір коштів для ЗСУ. Як розповів Дмитро, мета заходу – зібрати 380 000 грн, щоб придбати десять тактичних комплексів “Хижак” для батальйону “Скала”.

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Новости Днепра про Спортсмен із Дніпра вдруге протягнув зубами шість автівок вагою 1,2 тонн кожнаУкраїнська

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