Мітить на рекорд: силач із Дніпра тягнув зубами шість автівок

Дніпровський силач намагався встановити рекорд.

Українці часто намагаються потрапити до Книги рекордів Гінесса, продемонструвавши свої унікальні вміння. Ось і силач із Дніпра Дмитро Грунський вирішив спробувати власні сили, протягнувши зубами шість автівок. Про це розповіла екскурсовод Оксана Білоус.

Відомо, що дніпровському спортсмену-екстремалу вдалося протягнути шість автівок на відстань 30 метрів 70 см, тримаючи трос одними зубами. Загальна вага автомобілів, разом з водіями всередині, склала близько 7 600 кг. Силач намагається потрапити з цим рекордом до Книги Гінесса.

Наразі Дмитро збирає всі необхідні документи, щоб зафіксувати своє досягнення.

Нагадаємо, восени Дмитро Грунський встановив рекорд, протягнувши на шиї вагон вагою 32,5 тонни.

Зазначимо, що згідно з Книгою рекордів Гіннесса, минулого року чоловік із Сирійської Арабської Республіки зміг протягнути автомобіль на 30 метрів всього за 18,13 секунди, використовуючи лише свої зуби.

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