Мітить на рекорд: силач із Дніпра тягнув зубами шість автівок

Українці часто намагаються потрапити до Книги рекордів Гінесса, продемонструвавши свої унікальні вміння. Ось і силач із Дніпра Дмитро Грунський вирішив спробувати власні сили, протягнувши зубами шість автівок. Про це розповіла екскурсовод Оксана Білоус.
Зазначимо, що згідно з Книгою рекордів Гіннесса, минулого року чоловік із Сирійської Арабської Республіки зміг протягнути автомобіль на 30 метрів всього за 18,13 секунди, використовуючи лише свої зуби.
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