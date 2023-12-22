Житель Дніпра, який тягав зубами автівки та потяг, тепер у Книзі рекордів Гіннеса на 2024 рік

Про дніпрянина тепер пишуть в Книзі рекордів Гіннеса.

Своїми досягненнями Дмитро Грунський поділився на своїй Instagram-сторінці.

Дніпровський силач-екстремал Дмитро Грунський цього року встановив відразу два неймовірні рекорди. Навесні дніпрянин тягнув зубами шість автівок.

Спортсмену-екстремалу вдалося протягнути шість автівок на відстань 30 метрів 70 см, тримаючи трос одними зубами. Загальна вага автомобілів, разом з водіями всередині, склала близько 7 600 кг.

Восени Дмитро ще раз підтвердив свій рекорд. Цього разу його зафіксували представники Книги рекордів Гіннеса.

Це не всі досягнення силача-екстремала. Ще восени 2022 року Дмитро Грунський встановив рекорд, протягнувши вагон метро. Робив він це не зубами. Трос прикріпили на шию. Тоді спортсмену вдалося 11 метрів та 55 сантиментів тягнути потяг вагою 32,5 тонни.

Саме цей рекорд увійшов до примірника світової Книги рекордів Гіннеса на 2024 рік. Дмитро вже отримав свій примірник, який показав у своїх соцмережах.

Вітаємо Дмитра та бажаємо сил, що здійснити все задумане!

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