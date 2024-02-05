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Зеленский предлагает девятый раз продлить в Украине военное положение и мобилизацию

Сегодня 10:52
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Соответствующие законопроекты внесены на рассмотрение Верховной Рады.

Новости Днепра про Зеленский предлагает девятый раз продлить в Украине военное положение и мобилизацию

Президент Украины Владимир Зеленский ожидающе внес в Верховную Раду проекты законов о продлении сроков действия военного положения и общей мобилизации еще на три месяца.

Указы президента «О продлении срока действия военного положения в Украине» (регистрационный номер 10456) и «О продлении срока проведения общей мобилизации» (10457) зарегистрированы в парламенте.

Таким образом, срок действия военного положения предполагается «продлить с 05 часов 30 минут 14 февраля 2024 года на 90 суток срок действия военного положения в Украине», то есть до 14 мая 2024 года. Это же касается всеобщей мобилизации.

Заметим, с начала 24 февраля 2022 года военное положение и общую мобилизацию в Украине продолжали уже восемь раз:

  • с 24 февраля по 25 мая 2022 года;
  • с 25 мая по 23 августа 2022 года;
  • с 23 августа по 21 ноября 2022 года;
  • с 21 ноября 2022 года по 19 февраля 2023 года;
  • с 19 февраля по 20 мая 2023 года;
  • с 20 мая по 18 августа 2023 года;
  • с 18 августа по 16 ноября 2023 года;
  • с 16 ноября 2023 года по 14 февраля 2024 года.

Напомним, ранее Владимир Зеленский назвал Днепропетровщину одной из целей террористических атак РФ.

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