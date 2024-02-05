Зеленский предлагает девятый раз продлить в Украине военное положение и мобилизацию

Президент Украины Владимир Зеленский ожидающе внес в Верховную Раду проекты законов о продлении сроков действия военного положения и общей мобилизации еще на три месяца.
Указы президента «О продлении срока действия военного положения в Украине» (регистрационный номер 10456) и «О продлении срока проведения общей мобилизации» (10457) зарегистрированы в парламенте.
Таким образом, срок действия военного положения предполагается «продлить с 05 часов 30 минут 14 февраля 2024 года на 90 суток срок действия военного положения в Украине», то есть до 14 мая 2024 года. Это же касается всеобщей мобилизации.
Заметим, с начала 24 февраля 2022 года военное положение и общую мобилизацию в Украине продолжали уже восемь раз:
Напомним, ранее Владимир Зеленский назвал Днепропетровщину одной из целей террористических атак РФ.
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