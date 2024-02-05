Зеленський пропонує вдев’яте продовжити в України воєнний стан та мобілізацію

Президент України Володимир Зеленський очікувано вніс до Верховної Ради проєкти законів щодо продовження строків дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на три місяці.
Укази президента “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні” (реєстраційний номер 10456) та “Про продовження строку проведення загальної мобілізації” (10457) зареєстровано в парламенті.
Таким чином строк дії воєнного стану передбачається “продовжити з 05 години 30 хвилин 14 лютого 2024 року на 90 діб строк дії воєнного стану в Україні”, тобто до 14 травня 2024 року. Це ж стосується загальної мобілізації.
Зауважимо, з початку 24 лютого 2022 воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжували вже вісім разів:
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський назвав Дніпропетровщину однією із цілей терористичних атак РФ.
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