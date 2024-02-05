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Зеленський пропонує вдев’яте продовжити в України воєнний стан та мобілізацію

Сьогодні 10:52
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Відповідні законопроєкти внесені на розгляд Верховної Ради.

Новости Днепра про Зеленський пропонує вдев'яте продовжити в України воєнний стан та мобілізацію

Президент України Володимир Зеленський очікувано вніс до Верховної Ради проєкти законів щодо продовження строків дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на три місяці.

Укази президента “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні” (реєстраційний номер 10456) та “Про продовження строку проведення загальної мобілізації” (10457) зареєстровано в парламенті.

Таким чином строк дії воєнного стану передбачається “продовжити з 05 години 30 хвилин 14 лютого 2024 року на 90 діб строк дії воєнного стану в Україні”, тобто до 14 травня 2024 року. Це ж стосується загальної мобілізації.

Зауважимо, з початку 24 лютого 2022 воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжували вже вісім разів:

  • з 24 лютого до 25 травня 2022 року;
  • з 25 травня до 23 серпня 2022 року;
  • з 23 серпня до 21 листопада 2022 року;
  • з 21 листопада 2022 року до 19 лютого 2023 року;
  • з 19 лютого до 20 травня 2023 року;
  • з 20 травня до 18 серпня 2023 року;
  • з 18 серпня до 16 листопада 2023 року;
  • з 16 листопада 2023 до 14 лютого 2024 року.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський назвав Дніпропетровщину однією із цілей терористичних атак РФ.

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Новости Днепра про Зеленський пропонує вдев'яте продовжити в України воєнний стан та мобілізаціюУкраїнська Новости Днепра про Зеленський пропонує вдев'яте продовжити в України воєнний стан та мобілізаціюРусский

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