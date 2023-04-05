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Запустят ли в Днепре маршрут из Паруса на Победу

Сегодня 15:53
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В департаменте транспорта ответили, появится ли в Днепре маршрут, соединяющий жилой массив Парус с ж/м Победа.

Новости Днепра про Запустят ли в Днепре маршрут из Паруса на Победу

Сейчас прямого сообщения между ж/м Парусом и ж/м Победой нет. Горожане спросили, есть ли планы создать маршрут, позволяющий ездить между этими массивами без пересадок.

Как объяснили в департаменте транспорта, создание прямого с ж/м Парус-2 к ж/м Победа не планируется.

Сейчас с ж/м Парус-2 в центр города курсирует маршрут № 121, который доезжает до улицы Королевы Елизаветы 2 (ранее Глинки). Отсюда можно пересесть на 120 автобус, который едет из центра Днепра на жилой массив Победа.

Также доехать с ж/м Парус-2 на ж/м Победа пассажиры могут троллейбусом №2, курсирующим «Ж/м Парус-2 – ул. Королевы Елизаветы II» и на остановке ул. Королевы Елизаветы II пересесть на троллейбус № 12, он следует «Ул. Королевы Елизаветы II – ж/м Победа-6».

Для экономии в департаменте посоветовали приобрести проездной с помощью которого можно неограниченно кататься в электротранспорте.

Напомним, в Днепре запустили 5 отдельных коммунальных маршрутов, следующих в отдаленные части города. ЗДЕСЬ мы публиковали их график движения. Раньше мы писали о том, как можно за 20 гривен объехать весь город и как экономить на общественном транспорте.

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