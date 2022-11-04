Кататися весь день за 20 грн: як заощадити на громадському транспорті у Дніпрі (МАРШРУТИ)

Журналісти dnepr.info вирішили провести експеримент та з’ясували, що за 20 грн на день можна об’їздити половину міста. Для такої економії потрібно лише купити «разовий» чи «денний проїзний». Продаються вони у кондукторів, діють весь день, використовуються у трамваях та тролейбусах, а коштують 20 грн.
Кінцевою точкою призначення ми вирішили взяти центр міста, де знаходиться більшість офісів, фірм і магазинів. Потрапивши до центру, звідти можна дістатися комунальним транспортом як на вокзал, так і на лівий берег і навпаки. Дізналися, за допомогою яких маршрутів це можна зробити.
Так, з житлового масиву Перемога майже до центру можна дістатися одразу трьома «номерами» тролейбусів: №6,10 та 12. Усі вони йдуть до зупинки «Історичний музей», де треба пересісти на трамвай №1 і поїхати в будь-який бік – хоч на вокзал і таким чином проїхати практично через весь центр міста, хоч до зупинки «Транспортний університет», яка є кінцевою та приведе мандрівника до студентських містечок Дніпра. Також у бік центру від парку Шевченка йде тролейбус №1 та «Б».
З житлового масиву Сокіл до центру можна потрапити лише за допомогою тролейбуса №21, він їде до зупинки «Історичний музей», а там треба пересісти на тролейбус №1, або «Б», а також підійде трамвай №1.
З Придніпровська їде лише тролейбус №6. Доїхавши до кінцевої можна скористатися тролейбусними маршрутами №1 та «Б». Вони довезуть до центру. Можна пересісти на трамвай №1 і також доїхати до центру міста або на Озерку.
Жителі житлового масиву Тополя можуть дістатися центру міста тролейбусами №16, 21. Потрібно проїхатися до кінцевої, а там пересісти на тролейбуси №1, «Б» або трамвай №1.
Якщо жителям вулиці Титова, проспекту Поля та прилеглих до них потрібно потрапити до центру, вони можуть скористатися тролейбусом №1, 5, 8 і доїхати до кінцевої, а там пересісти на тролейбус «А» – якщо треба в сторону проспекту Гагаріна або трохи пройтися і сісти на трамвай №1 –якщо треба в сторону вокзалу.
Зекономити кошти на маршрутці та потрапити до центру міста тим, хто знаходиться на житловому масиві Парус можна за допомогою тролейбуса №2. Він їде з масиву таким же маршрутом, як і 121 маршрутка. А потрапивши до центру можна пересісти на трамвай №1, він довезе до вокзалу чи студентських містечок, а тролейбуси №1,5 – допоможуть потрапити на Титова та «проїхатися» по проспекту Поля, або ж сісти на «рогатих» №7,14, 15, 20 і опинитися на лівому березі.
Потрапити з вулиці Робочої до центру міста можна за допомогою тролейбуса №4. Він також проходить недалеко від вокзалу та центрального ринку.
Щоб потрапити до центру міста з проспекту Богдана Хмельницького, треба сісти на тролейбус №9, він їде проспектом Гагаріна, до кінцевої, а там пересісти на той «рогатий» чи трамвай, який їде далі до центру – це №1 чи «Б».
Якщо потрібно виїхати з центру правого берега на лівий і навпаки – підійде тролейбус №7, 14. Перший їде вздовж Слобожанського проспекту, а другий кінцевий на житловому масиві Сонячний. Крім цього, до центру з лівого берега чи навпаки може довезти тролейбус №17, а опинившись правому березі можна пересісти в трамвай чи тролейбус і доїхати до потрібної точки. Виїхавши в ньому з центру можна потрапити на житловий масив Клочко.
З житлового масиву Лівобережний можна доїхати до центру та навпаки на тролейбусі №20.
З лівого берега на правий можна покататися на тролейбусі № 15, але їде він іншим мостом і кінцева його буде неподалік вокзалу. Аналогічно можна потрапити з лівого на правий берег та вийти на кінцевій біля вокзалу на трамваї №6, 9, 11,12, 19. Усі вони йдуть на Старомостову площу, звідки можна пересісти на трамвай маршруту №1 або тролейбус «Б» і таким чином дістатися не лише до центру міста, а й студентських містечок.
Тролейбуси “А” та “Б” – кільцеві маршрути. Перший йде по колу з вулиці Титова, заїжджає на Робочу та проспект Пушкіна, а проїхавши проспект Поля – спускається до центру і потім везе пасажирів через проспект Гагаріна. «Б» допоможе дістатися центру міста всім, хто хоче виїхати з району, де знаходиться стадіон «Метеор».
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