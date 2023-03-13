Опублікували графік руху нових комунальних автобусів в Дніпрі

У Дніпрі опублікували розклад руху комунальних автобусів.

Так, з 11 березня в Дніпрі курсують ще два комунальні маршрути. Автобус 7К посилить вже існуючий напрямок від вулиці Андрія Сахарова до Залізничного вокзалу, а №48К курсуватиме від міської лікарні №20 до площі Старомостової, де раніше не було міського громадського транспорту, а лише один приміський маршрут.

Таким чином, тепер в Дніпрі є 5 окремих комунальних маршрутів на яких їздять автобуси великої місткості: 7К, 32К, 48К, 75К, 109К.

Ось так курсують маршрути 7К та 48К. У будні на кожен з цих маршрутів виходитиме по два автобуси, а у вихідні – по одному. Приблизний інтервал руху – одна година.

Дізнатися як працюють інші комунальні маршрути можна ТУТ. За посиланням також можна перевірити розклад трамваїв, тролейбусів та деяких маршруток.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Дніпрі збираються впровадити безконтактну оплату в автобусах, а також ще декілька нових маршрутів. З анонсованих залишився автобус, який курсуватиме на житловий масив Придніпровськ. Втім, поки що офіційної інформації щодо його запуску немає. На сайті з розкладом є посилання на маршрут 137К, але зазначається, що він не працює, а це тестова сторінка.

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