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Чи запустять в Дніпрі маршрут з Паруса на Перемогу

Сьогодні 15:53
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У департаменті транспорту відповіли, чи з'явиться в Дніпрі маршрут, який поєднає житловий масив Парус з ж/м Перемога.

Новости Днепра про Чи запустять в Дніпрі маршрут з Паруса на Перемогу

Зараз прямого сполучення між ж/м Парус та ж/м Перемога немає. Містяни запитали, чи є плани створити маршрут, який дозволить їздити між цими масивами без пересадок. 

Як пояснили в департаменті транспорту, створення прямого з ж/м Парус-2 до ж/м Перемога не планується. 

Наразі, з ж/м Парус-2 до центру міста курсує маршрут № 121, який доїжджає до вулиці Королеви Єлизавети 2 (раніше Глінки). Звідси можна пересісти на 120 автобус, який їде з середмістя Дніпра на житловий масив Перемога.

Також доїхати з ж/м Парус-2 на ж/м Перемога пасажири можуть тролейбусом № 2, який курсує «Ж/м Парус-2 – вул. Королеви Єлизавети II» та на зупинці вул. Королеви Єлизавети II пересісти на тролейбус № 12, він прямує «Вул. Королеви Єлизавети II – ж/м Перемога-6».

Для економії в департаменті порадили придбати проїзний квиток, за допомогою якого можна необмежено кататися в електротранспорті. 

Нагадаємо, у Дніпрі запустили 5 окремих комунальних маршрутів, які їдуть у віддалені частини міста. ТУТ ми публікували їх графік руху. Раніше ми писали про те, як можна за 20 гривень об’їхати все місто та як заощаджувати на громадському транспорті. 

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Новости Днепра про Чи запустять в Дніпрі маршрут з Паруса на ПеремогуУкраїнська

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