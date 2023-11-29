Задерживаются на 1,5 часа: в Днепре непогода парализовала часть троллейбусов

Сильный ветрюган, бушующий в Днепре с ночи, срывал с деревьев огромные ветки, попадавшие на провода электротранспорта. Поэтому часть троллейбусов и трамваев сильно задерживается, сообщает телеграм-канал «Днепр Оперативный»
В частности, на проспекте Гагарина, вблизи ДНУ, из-за упавшей ветки парализовало движение троллейбусов №9, 16 и 21. По словам очевидцев, толпа пассажиров вынуждена идти пешком в ближайшую маршрутку.
По маршруту №19 не ходят трамваи из-за падения дерева на пантограф в районе улицы Академика Белелюбского. Транспорт задерживается более чем на 1,5 часа.
Из-за припаркованных автомобилей работники КП «Зеленстрой» и ГСЧС не могут убрать упавшее дерево и разблокировать движение транспорта. На место вызвали инспекцию по парковке.
Как сообщают в департаменте транспорта, в связи с погодными условиями, скоплением автотранспорта на дорогах города временно трамваи и троллейбусы курсируют с отклонениями от расписания. Пожалуйста, учитывайте это при планировании поездок.
Сегодня, 29 ноября, в Днепре бурлит ненастье. Ранее синоптики объявляли штормовое предупреждение о сильном ветре. С самого утра есть первые последствия урагана. На улице Богомаза ветер сорвал крышу магазина, которая упала на припаркованный автомобиль.
По меньшей мере, к вечеру в Днепре ожидается сильный ветер и дождь. В четверг, 30 ноября, непогода немного отступит.
Читайте также:
Автор:
На месте работают правоохранители.
Подготовьтесь!
В Днепре заметили синичку-казачку.
В Павлограде на Днепропетровщине произошло ДТП с пострадавшими.
На месте работают правоохранители.
Сегодня, 29 ноября, в Днепре и пригороде около 300 домов остались без отопления.
Днепропетровский областной центр контроля и профилактики Минздрава рассказал, что сейчас с заболеваемостью ОРВИ и COVID.
Берегите себя!
Враг снова атаковал Украину беспилотниками.
Подготовьтесь!
Захватите с собой зонт!
В Днепре заметили синичку-казачку.
В Никопольском районе обнаружили уникальные артефакты.
В Павлограде на Днепропетровщине произошло ДТП с пострадавшими.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!