Задерживаются на 1,5 часа: в Днепре непогода парализовала часть троллейбусов

В Днепре из-за непогоды проблемы с транспортом.

Сильный ветрюган, бушующий в Днепре с ночи, срывал с деревьев огромные ветки, попадавшие на провода электротранспорта. Поэтому часть троллейбусов и трамваев сильно задерживается, сообщает телеграм-канал «Днепр Оперативный»

В частности, на проспекте Гагарина, вблизи ДНУ, из-за упавшей ветки парализовало движение троллейбусов №9, 16 и 21. По словам очевидцев, толпа пассажиров вынуждена идти пешком в ближайшую маршрутку.

По маршруту №19 не ходят трамваи из-за падения дерева на пантограф в районе улицы Академика Белелюбского. Транспорт задерживается более чем на 1,5 часа.

Из-за припаркованных автомобилей работники КП «Зеленстрой» и ГСЧС не могут убрать упавшее дерево и разблокировать движение транспорта. На место вызвали инспекцию по парковке.

Как сообщают в департаменте транспорта, в связи с погодными условиями, скоплением автотранспорта на дорогах города временно трамваи и троллейбусы курсируют с отклонениями от расписания. Пожалуйста, учитывайте это при планировании поездок.

Сегодня, 29 ноября, в Днепре бурлит ненастье. Ранее синоптики объявляли штормовое предупреждение о сильном ветре. С самого утра есть первые последствия урагана. На улице Богомаза ветер сорвал крышу магазина, которая упала на припаркованный автомобиль.

По меньшей мере, к вечеру в Днепре ожидается сильный ветер и дождь. В четверг, 30 ноября, непогода немного отступит.

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