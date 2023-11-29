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У Дніпрі вітер зірвав дах магазину: пошкоджено автомобіль (ФОТО)

Сьогодні 10:40
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У Дніпрі сьогодні знову бушує негода.

Новости Днепра про У Дніпрі вітер зірвав дах магазину: пошкоджено автомобіль (ФОТО)

Так, на вулиці Богомаза ураганний вітер зірвав дах магазину. Покрівля впала на автомобіль, який був припаркований поруч.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

На щастя, люди не постраждали.

Новости Днепра про У Дніпрі вітер зірвав дах магазину: пошкоджено автомобіль (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі вітер зірвав дах магазину: пошкоджено автомобіль (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні, 29 листопада, у Дніпрі очікують чергову порцію негоди. Синоптики прогнозують сильний вітер південно-східного напрямку. Пориви сягнуть 15-20 м/с. Рівень небезпеки – перший, жовтий.

Будь ласка, бережіть себе! 

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Новости Днепра про У Дніпрі вітер зірвав дах магазину: пошкоджено автомобіль (ФОТО)Українська

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