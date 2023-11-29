У Дніпрі вітер зірвав дах магазину: пошкоджено автомобіль (ФОТО)

Так, на вулиці Богомаза ураганний вітер зірвав дах магазину. Покрівля впала на автомобіль, який був припаркований поруч.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
На щастя, люди не постраждали.
Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні, 29 листопада, у Дніпрі очікують чергову порцію негоди. Синоптики прогнозують сильний вітер південно-східного напрямку. Пориви сягнуть 15-20 м/с. Рівень небезпеки – перший, жовтий.
Будь ласка, бережіть себе!
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