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  • У середу у Дніпрі очікують чергову порцію негоди: жовтий рівень небезпеки

У середу у Дніпрі очікують чергову порцію негоди: жовтий рівень небезпеки

Сьогодні 17:17
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Будь ласка, будьте обережні та бережіть себе!

Новости Днепра про У середу у Дніпрі очікують чергову порцію негоди: жовтий рівень небезпеки

У середу, 29 листопада, у Дніпрі та області очікують чергову порцію негоди – синоптики Українського гідрометеорологічного центру прогнозують сильний вітер південно-східного напрямку. Пориви сягнуть 15-20 м/с.

Зазначається, що рівень небезпеки – перший, жовтий.

Крім того, вночі та вранці можливі значні дощі.

Температура повітря у Дніпрі вночі складе +5°…+3°С, вдень +7°…+9°С.

Новости Днепра про У середу у Дніпрі очікують чергову порцію негоди: жовтий рівень небезпеки

Обов’язково беріть з собою парасольку, тепло вдягайтеся та бережіть себе!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі до кінця листопада кілька разів зміниться погода.

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Новости Днепра про У середу у Дніпрі очікують чергову порцію негоди: жовтий рівень небезпекиУкраїнська

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