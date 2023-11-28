У середу у Дніпрі очікують чергову порцію негоди: жовтий рівень небезпеки

У середу, 29 листопада, у Дніпрі та області очікують чергову порцію негоди – синоптики Українського гідрометеорологічного центру прогнозують сильний вітер південно-східного напрямку. Пориви сягнуть 15-20 м/с.
Зазначається, що рівень небезпеки – перший, жовтий.
Крім того, вночі та вранці можливі значні дощі.
Температура повітря у Дніпрі вночі складе +5°…+3°С, вдень +7°…+9°С.
Обов’язково беріть з собою парасольку, тепло вдягайтеся та бережіть себе!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі до кінця листопада кілька разів зміниться погода.
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