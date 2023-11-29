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  • Затримуються на 1,5 години: у Дніпрі негода паралізувала частину тролейбусів

Затримуються на 1,5 години: у Дніпрі негода паралізувала частину тролейбусів

Сьогодні 11:19
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У Дніпрі через негоду проблеми з транспортом.

Новости Днепра про Затримуються на 1,5 години: у Дніпрі негода паралізувала частину тролейбусів

Сильний вітрюган, який бушує у Дніпрі з ночі, позривав з дерев величезні гілки, які попадали на дроти електротранспорту. Через це частина тролейбусів та трамваїв сильно затримується, повідомляє телеграм-канал “Дніпро Оперативний” 

Зокрема, на проспекті Гагаріна, поблизу ДНУ, через впалу гілку паралізувало рух тролейбусів №9, 16 та 21. За словами очевидців, натовп пасажирів вимушений йти пішки до найближчої маршрутки. 

На маршруті №19 не ходять трамваї через падіння дерева на пантограф у районі вулиці Академіка Белелюбського. Транспорт затримується на понад 1,5 години.

Через припарковані автомобілі працівники КП «Зеленстрой» та ДСНС не можуть прибрати дерево, що впало і розблокувати рух транспорту. На місце викликали інспекцію з паркування.

Як повідомляють у департаменті транспорту, у зв’язку з погодними умовами, скупченням автотранспорту на дорогах міста, тимчасово трамваї та тролейбуси курсують з відхиленнями від розкладу. Будь ласка, враховуйте це при плануванні поїздок.

Новости Днепра про Затримуються на 1,5 години: у Дніпрі негода паралізувала частину тролейбусів

Новости Днепра про Затримуються на 1,5 години: у Дніпрі негода паралізувала частину тролейбусів

Новости Днепра про Затримуються на 1,5 години: у Дніпрі негода паралізувала частину тролейбусів

Сьогодні, 29 листопада, у Дніпрі вирує негода. Раніше синоптики оголошували штормове попередження про сильний вітер. З самого ранку є перші наслідки буревію. На вулиці Богомаза вітер зірвав дах магазину, який впав на припарковану автівку. 

Щонайменше до вечора у Дніпрі очікується сильний вітер та дощ. У четвер, 30 листопада, негода трохи відступить. 

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Новости Днепра про Затримуються на 1,5 години: у Дніпрі негода паралізувала частину тролейбусівУкраїнська

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