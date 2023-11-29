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  • На Дніпропетровщині знову заборонять ловити раків: який штраф заплатять порушники

На Дніпропетровщині знову заборонять ловити раків: який штраф заплатять порушники

Сьогодні 09:27
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Новости Днепра про На Дніпропетровщині знову заборонять ловити раків: який штраф заплатять порушники

З 1 грудня 2023 року на Дніпропетровщині вступає в дію заборона на вилов раків у рибогосподарських водних об’єктах. На Кам’янському та Дніпровському водосховищах заборона розпочне діяти з 15 грудня 2023 року. Триватиме вона до 30 червня 2024 року включно.

Про це повідомляє Дніпропетровський рибоохоронний патруль.

Зазначається, що заборона діятиме з метою збереження та охорони популяції раків в період їх спарювання та виношування ікри.

Лов цих членистоногих під час заборони є грубим порушенням правил рибальства, за яке передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу, розмір якого сягає до 680 гривень, або кримінальна відповідальність у випадку завдання істотної шкоди. У разі настання кримінальної відповідальності на порушника чекає штраф до 85 000 грн або обмеження волі до 3-х років. Крім того, за кожен незаконно добутий екземпляр рака доведеться сплатити збитки у розмірі 3 332 грн, – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині знову заборонять ловити раків: який штраф заплатять порушники

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині знову заборонять ловити раків: який штраф заплатять порушникиУкраїнська

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