Віддав життя за Україну: на війні загинув 43-річний солдат ЗСУ з Дніпропетровщини

Вічна слава Герою!

27 жовтня 2023 року у боротьбі з російськими окупантами поблизу н. п. Сергіївка Луганської області загинув солдат ЗСУ Дмитрій Клюшник. Йому було 43 роки.

Про це повідомив Олег Гапіч, голова Кам’янської районної державної адміністрації.

У березні 2022 року чоловіка мобілізували до лав Збройних сил України. Він проходив службу на посаді сержанта-командира відділення однієї з військових частин.

У захисника залишилися дружина, двоє доньок, батьки та сестра.

Попрощаються з воїном сьогодні, 29 листопада, в с. Затишне Кам’янського району.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя! Вічна слава!

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