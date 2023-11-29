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Понад 10 тисяч захворілих: у МОЗ розповіли, яка зараз епідситуація у Дніпрі та області

Сьогодні 10:33
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Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики МОЗ розповів, що зараз із захворюваністю на ГРВІ та COVID.

Новости Днепра про Понад 10 тисяч захворілих: у МОЗ розповіли, яка зараз епідситуація у Дніпрі та області

Про це йдеться на сайті установи. 

Упродовж минулого тижня, з 20 по 26 листопада, захворіло 10 тисяч людей. На ГРВІ, включно із COVID-19, захворіло 9992 людини, із них 3857 (38,6%) – діти віком до 17 років. До лікарень потрапила 421 людина, з них 178 – діти.

Водночас як зазначають фахівці, показник захворюваності наразі нижче епідеміологічного порогу на 45%. Дещо зросла кількість ушпиталених хворих, у яких діагностували ГРВІ – на 1,2%, а серед дітей знизилась на 8,7.

Кількість пацієнтів із діагнозом COVID-19, які знаходились на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я області — 203 особи (48,2% від всієї кількості госпіталізованих з ГРВІ), у т. ч. 7 пацієнтів були госпіталізовані до відділень реанімації та інтенсивної терапії.

Нагадаємо, у Дніпрі дикорослі гриби ледве не вбили людину. Також у місті зареєстрували випадок підозри на одну із найзаразніших інфекцій у світі.

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Новости Днепра про Понад 10 тисяч захворілих: у МОЗ розповіли, яка зараз епідситуація у Дніпрі та областіУкраїнська Новости Днепра про Понад 10 тисяч захворілих: у МОЗ розповіли, яка зараз епідситуація у Дніпрі та областіРусский

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