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У Дніпрі 5-річний хлопчик застряг рукою в батареї опалення

Сьогодні 08:24
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Йому на допомогу викликали рятувальників.

Новости Днепра про У Дніпрі 5-річний хлопчик застряг рукою в батареї опалення

Учора ввечері на лінію “101” звернулася стурбована жінка. Вона повідомила, що її 5-річний син застряг рукою в батареї опалення.

Сталося це у приватному будинку на вулиці Левітана.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що лікоть дитини затиснуто поміж труб опалення. За допомогою аварійно-рятувального інструмента ДСНС-ники розтисли трубу та звільнили руку хлопчика. Медики оглянули його, госпіталізація не потребувалась.

До порятунку дитини залучили 4 рятувальників та 1 одиницю аварійно-рятувальної техніки.

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Новости Днепра про У Дніпрі 5-річний хлопчик застряг рукою в батареї опаленняУкраїнська

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