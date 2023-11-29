У Дніпрі 5-річний хлопчик застряг рукою в батареї опалення

Учора ввечері на лінію “101” звернулася стурбована жінка. Вона повідомила, що її 5-річний син застряг рукою в батареї опалення.
Сталося це у приватному будинку на вулиці Левітана.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що лікоть дитини затиснуто поміж труб опалення. За допомогою аварійно-рятувального інструмента ДСНС-ники розтисли трубу та звільнили руку хлопчика. Медики оглянули його, госпіталізація не потребувалась.
До порятунку дитини залучили 4 рятувальників та 1 одиницю аварійно-рятувальної техніки.
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