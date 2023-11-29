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Уночі у багатьох районах Дніпропетровщини працювала ППО: знищили 8 БПЛА

Сьогодні 07:47
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Ворог знову атакував Україну безпілотниками.

Новости Днепра про Уночі у багатьох районах Дніпропетровщини працювала ППО: знищили 8 БПЛА

Так, на Дніпропетровщині наші захисники знищили 8 “Шахедів” – ППО працювала у Павлоградському, Новомосковському, Криворізькому та Дніпровському районах.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Зазначимо, за даними Повітряних сил, всього для удару ворог застосував 21 БплА «Shahed-136/131» та 3 керовані авіаційні ракети Х-59. Наші оборонці знищили усі дрони та дві керовані авіаційні ракети. Третя – не досягла бажаної цілі!

Щодо обстрілів на Дніпропетровщині – вночі ворог знову бив з артилерії по Нікополю. На щастя, люди не постраждали.

Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте тривоги! 

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Новости Днепра про Уночі у багатьох районах Дніпропетровщини працювала ППО: знищили 8 БПЛАУкраїнська

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