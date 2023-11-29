Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі дикорослі гриби ледве не вбили людину

Сьогодні 10:00
просмотров

Бережіть себе!

Новости Днепра про У Дніпрі дикорослі гриби ледве не вбили людину

На Дніпропетровщині за минулий тиждень зафіксували два випадки отруєння дикорослими грибами – по одному у Дніпрі та Кам’янському.

Про це повідомили у Дніпропетровському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

У м. Дніпро і м. Кам’янське зареєстровано випадки отруєння дикорослими грибами, постраждало 2 людини, – йдеться у повідомленні.

В якому стані постраждалі зараз – не повідомляється.

Зазначимо, ознаки отруєння грибами можуть проявитися як через 30 хвилин після вживання їх у їжу, так і протягом декількох днів. Основними ознаками отруєння грибами є:

  • нудота, блювання;
  • різкий біль у животі;
  • діарея;
  • запаморочення;
  • підвищення температури тіла;
  • зниження пульсу;
  • задуха;
  • судоми;
  • відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги);
  • поява галюцинацій та марення.

Якщо у вас проявився хоча б один із цих симптомів – негайно викликайте лікаря!

ЯК УНИКНУТИ ОТРУЄННЯ ГРИБАМИ:

  1. Відмовтеся від споживання дикорослих грибів.
  2. Не купуйте гриби на стихійних ринках.
  3. Збирайте лише добре знайомі вам гриби. За найменшого сумніву одразу викиньте гриб, не залишаючи його поряд з іншими.
  4. Не беріть занадто молоді чи старі гриби. Їх легко переплутати з отруйними.
  5. Не збирайте гриби поблизу трас, підприємств, забруднених територій.
  6. Ніколи не куштуйте сирі гриби.
  7. Вдома ще раз ретельно перевірте гриби. Усі сумнівні слід викинути.
  8. Готуйте гриби протягом першої доби після збирання.
  9. Варіть гриби не менше трьох разів, щоразу в свіжій підсоленій воді не менше 30 хвилин.
  10. Зберігайте страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді не більше доби.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі зареєстрували випадок підозри на одну із найзаразніших інфекцій у світі: що відомо.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі дикорослі гриби ледве не вбили людинуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі дикорослі гриби ледве не вбили людинуРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі та передмісті близько 300 будинків залишилися без опалення: що сталося
Новини Дніпра
Сьогодні 10:53
У Дніпрі та передмісті близько 300 будинків залишилися без опалення: що сталося

Сьогодні, 29 листопада, у Дніпрі та передмісті близько 300 будинків…

На Дніпропетровщині знову заборонять ловити раків: який штраф заплатять порушники
Новини Дніпра
Сьогодні 09:27
На Дніпропетровщині знову заборонять ловити раків: який штраф заплатять порушники

Важлива інформація!

Віддав життя за Україну: на війні загинув 43-річний солдат ЗСУ з Дніпропетровщини
Новини Дніпра
Сьогодні 09:01
Віддав життя за Україну: на війні загинув 43-річний солдат ЗСУ з Дніпропетровщини

Вічна слава Герою!

Уночі у багатьох районах Дніпропетровщини працювала ППО: знищили 8 БПЛА
Новини Дніпра
Сьогодні 07:47
Уночі у багатьох районах Дніпропетровщини працювала ППО: знищили 8 БПЛА

Ворог знову атакував Україну безпілотниками.

Наверх