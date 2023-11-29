В Днепре дикорастущие грибы чуть не убили человека

На Днепропетровщине за прошедшую неделю зафиксировали два случая отравления дикорастущими грибами – по одному в Днепре и Каменском.
Об этом сообщили в Днепропетровском областном центре контроля и профилактики заболеваний.
В г. Днепр и г. Каменское зарегистрированы случаи отравления дикорастущими грибами, пострадали 2 человека, – говорится в сообщении.
В каком состоянии пострадавшие сейчас – не сообщается.
Отметим, признаки отравления грибами могут проявиться как через 30 минут после их употребления в пищу, так и в течение нескольких дней. Основными признаками отравления грибами являются:
Если у вас проявился хотя бы один из этих симптомов – немедленно вызывайте врача!
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОТРАВЛЕНИЯ ГРИБАМИ:
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре зарегистрировали случай подозрения на одну из самых заразных инфекций в мире: что известно.
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