В Днепре дикорастущие грибы чуть не убили человека

Берегите себя!

На Днепропетровщине за прошедшую неделю зафиксировали два случая отравления дикорастущими грибами – по одному в Днепре и Каменском.

Об этом сообщили в Днепропетровском областном центре контроля и профилактики заболеваний.

В г. Днепр и г. Каменское зарегистрированы случаи отравления дикорастущими грибами, пострадали 2 человека, – говорится в сообщении.

В каком состоянии пострадавшие сейчас – не сообщается.

Отметим, признаки отравления грибами могут проявиться как через 30 минут после их употребления в пищу, так и в течение нескольких дней. Основными признаками отравления грибами являются:

тошнота, рвота;

резкая боль в животе;

диарея;

головокружение;

повышение температуры тела;

снижение пульса;

духота;

судороги;

отток крови от конечностей (холодные руки и ноги);

появление галлюцинаций и бреда.

Если у вас проявился хотя бы один из этих симптомов – немедленно вызывайте врача!

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОТРАВЛЕНИЯ ГРИБАМИ:

Откажитесь от употребления дикорастущих грибов. Не покупайте грибы на стихийных рынках. Собирайте только хорошо знакомые вам грибы. При малейшем сомнении сразу выбросьте гриб, не оставляя его рядом с другими. Не берите слишком молодые или старые грибы. Их легко перепутать с ядовитыми. Не собирайте грибы возле трасс, предприятий, загрязненных территорий. Никогда не пробуйте сырые грибы. Дома снова тщательно проверьте грибы. Все сомнительные следует выкинуть. Готовьте грибы в течение первых суток после того, как вы их собрали. Варите грибы не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее 30 минут. Храните блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не больше суток.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре зарегистрировали случай подозрения на одну из самых заразных инфекций в мире: что известно.

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