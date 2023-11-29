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В Днепре дикорастущие грибы чуть не убили человека

Сегодня 10:00
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Берегите себя!

Новости Днепра про В Днепре дикорастущие грибы чуть не убили человека

На Днепропетровщине за прошедшую неделю зафиксировали два случая отравления дикорастущими грибами – по одному в Днепре и Каменском.

Об этом сообщили в Днепропетровском областном центре контроля и профилактики заболеваний.

В г. Днепр и г. Каменское зарегистрированы случаи отравления дикорастущими грибами, пострадали 2 человека, – говорится в сообщении.

В каком состоянии пострадавшие сейчас – не сообщается.

Отметим, признаки отравления грибами могут проявиться как через 30 минут после их употребления в пищу, так и в течение нескольких дней. Основными признаками отравления грибами являются:

  • тошнота, рвота;
  • резкая боль в животе;
  • диарея;
  • головокружение;
  • повышение температуры тела;
  • снижение пульса;
  • духота;
  • судороги;
  • отток крови от конечностей (холодные руки и ноги);
  • появление галлюцинаций и бреда.

Если у вас проявился хотя бы один из этих симптомов – немедленно вызывайте врача!

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОТРАВЛЕНИЯ ГРИБАМИ:

  1. Откажитесь от употребления дикорастущих грибов.
  2. Не покупайте грибы на стихийных рынках.
  3. Собирайте только хорошо знакомые вам грибы. При малейшем сомнении сразу выбросьте гриб, не оставляя его рядом с другими.
  4. Не берите слишком молодые или старые грибы. Их легко перепутать с ядовитыми.
  5. Не собирайте грибы возле трасс, предприятий, загрязненных территорий.
  6. Никогда не пробуйте сырые грибы.
  7. Дома снова тщательно проверьте грибы. Все сомнительные следует выкинуть.
  8. Готовьте грибы в течение первых суток после того, как вы их собрали.
  9. Варите грибы не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее 30 минут.
  10. Храните блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не больше суток.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре зарегистрировали случай подозрения на одну из самых заразных инфекций в мире: что известно. 

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