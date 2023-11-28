У Дніпрі зареєстрували випадок підозри на одну із найзаразніших інфекцій у світі: що відомо

Про симптоми цієї інфекції та як вберегтися - читайте у нашому матеріалі!

На минулому тижні у Дніпрі зареєстрували випадок підозри на кір.

Про це повідомили у Дніпропетровському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Зазначається, що захворіла отримує лікування в умовах інфекційного стаціонару. Лабораторні дослідження та протиепідемічні заходи тривають.

Кір – одне з найбільш заразних захворювань, відомих у світі. 9 із 10 людей, з якими контактувала інфікована особа, теж захворіють, якщо вони не були щеплені. Передається цей вірус від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час вдихання найдрібніших крапель слизу, які потрапили в повітря при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

Першою ознакою кору зазвичай є значне підвищення температури приблизно через 10–12 днів після інфікування, яке триває 4–7 днів. На цій початковій стадії можуть виникати нежить, кашель, почервоніння очей і сльозотеча, а також дрібні білі плями на внутрішній поверхні щік. За кілька днів з’являється висип — спочатку, як правило, на обличчі та верхній частині шиї. Приблизно через три дні висип розповсюджується по всьому тілу, включно із руками та ногами. Він тримається 5–6 днів і потім зникає. У середньому, висип з’являється через 14 днів (від 7 до 18 днів) після впливу вірусу. Кір може мати серйозні наслідки, особливо у дітей віком до п’яти років. Серед ускладнень кору — запалення середнього вуха (отит), запалення дихальних шляхів (бронхіт), пневмонія, діарея, енцефаліт. Ця недуга може призвести навіть до смерті.

Спеціального лікування від кору нема. Найкращий захист — вакцинація. В Україні є комплексна вакцина від кору, паротиту і краснухи (КПК). Вона безпечна, ефективна і забезпечує тривалий захист. Для найкращого захисту особа має отримати дві дози КПК-вакцини. Якщо з якихось причин ви чи ваша дитина не були вакциновані, зверніться по консультацію до лікаря.

Важливо: якщо у вас з’явилися симптоми цієї небезпечної інфекції, негайно звертайтеся до лікаря!

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