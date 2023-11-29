Более 10 тысяч заболевших: в МОЗ рассказали, какая сейчас эпидситуация в Днепре и области

Днепропетровский областной центр контроля и профилактики Минздрава рассказал, что сейчас с заболеваемостью ОРВИ и COVID.

Об этом идет речь на сайте учреждения.

За прошедшую неделю, с 20 по 26 ноября, заболело 10 тысяч человек. ОРВИ, включая COVID-19, заболело 9992 человека, из них 3857 (38,6%) — дети в возрасте до 17 лет. В больницы попал 421 человек, из них 178 — дети.

В то же время, как отмечают специалисты, показатель заболеваемости ниже эпидемиологического порога на 45%. Несколько выросло количество госпитализированных больных, у которых диагностировали ОРВИ — на 1,2%, а среди детей снизилось на 8,7.

Количество пациентов с диагнозом COVID-19, находившихся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области — 203 человека (48,2% от всего количества госпитализированных с ОРВИ), в т. ч. 7 пациентов отправили в отделения реанимации и интенсивной терапии.

Напомним, в Днепре дикорастущие грибы чуть не убили человека. Также в городе зарегистрировали случай подозрения на одну из самых заразных инфекций в мире.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: