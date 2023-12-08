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За сколько в Днепре можно продать старые новогодние игрушки

Сегодня 17:31
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Чуть более трех недель осталось до одного из главных зимних праздников – Нового года. В некоторых районах Днепра уже заработали елочные базары, в магазинах появились гирлянды и елочные украшения – шарики, различные фигурки животных и т.п. Сегодня многие предпочитают наряжать елку стильными украшениями с магазина, где все шары подобраны в один тон, а старые игрушки, которым уже несколько десятков лет просто забыли на антресолях. Но как оказалось, на них можно неплохо заработать – сумма зависит от состояния игрушки и ее возраста.
Новости Днепра про За сколько в Днепре можно продать старые новогодние игрушки

 

Журналисты dnepr.info решили узнать, за сколько можно продать старые елочные игрушки в Днепре.

Небольшие елочные игрушки  в виде мишек, сосулек, куколок и бутылочек можно продать (а кому интересно – то и купить) по цене от 30 грн за штучку.

Новости Днепра про За сколько в Днепре можно продать старые новогодние игрушки

Игрушки большего размера и более раннего года выпуска в Днепре продают по 100 грн. Сделаны они в форме солнца, кукурузы, различных человечков и домиков.

Новости Днепра про За сколько в Днепре можно продать старые новогодние игрушки

Игрушки начала 1960-х годов в виде различных фигурок людей в Днепре продают по цене от 150 грн.

Новости Днепра про За сколько в Днепре можно продать старые новогодние игрушки

Но есть лоты и дешевле. Фигурки разных персонажей продают по цене от 100 грн за штучку. Тут есть герои мультиков, зимних сказок, новогодние персонажи.

Новости Днепра про За сколько в Днепре можно продать старые новогодние игрушки

А вот игрушки 1940-х годов в Днепре оцениваются в небольшое состояние как для елочного украшения. Хотят за одну штуку 600 грн. При этом продавец честно признается, что игрушка не в идеальном состоянии. Необычной такого украшения в том, что оно сделано из ваты.

Новости Днепра про За сколько в Днепре можно продать старые новогодние игрушки

Целый набор из 241 старой игрушки в Днепре можно купить по цене 2 тыс грн. В наборе все украшения для елки были выпущены примерно 50 лет назад.

Новости Днепра про За сколько в Днепре можно продать старые новогодние игрушки

Так что, если у вас дома есть несколько старых игрушек, которые вот уже который год пылятся в шкафу и не используются в новогоднем декоре – есть возможность немного подзаработать.

 

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