За сколько в Днепре можно продать старые новогодние игрушки

Журналисты dnepr.info решили узнать, за сколько можно продать старые елочные игрушки в Днепре.
Небольшие елочные игрушки в виде мишек, сосулек, куколок и бутылочек можно продать (а кому интересно – то и купить) по цене от 30 грн за штучку.
Игрушки большего размера и более раннего года выпуска в Днепре продают по 100 грн. Сделаны они в форме солнца, кукурузы, различных человечков и домиков.
Игрушки начала 1960-х годов в виде различных фигурок людей в Днепре продают по цене от 150 грн.
Но есть лоты и дешевле. Фигурки разных персонажей продают по цене от 100 грн за штучку. Тут есть герои мультиков, зимних сказок, новогодние персонажи.
А вот игрушки 1940-х годов в Днепре оцениваются в небольшое состояние как для елочного украшения. Хотят за одну штуку 600 грн. При этом продавец честно признается, что игрушка не в идеальном состоянии. Необычной такого украшения в том, что оно сделано из ваты.
Целый набор из 241 старой игрушки в Днепре можно купить по цене 2 тыс грн. В наборе все украшения для елки были выпущены примерно 50 лет назад.
Так что, если у вас дома есть несколько старых игрушек, которые вот уже который год пылятся в шкафу и не используются в новогоднем декоре – есть возможность немного подзаработать.
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