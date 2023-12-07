Какие документы нужны водителям из Днепра для пересечения границы

Журналисты dnepr.info узнали что нужно, чтобы на въезде в другую страну машину на украинских номерах пропустили через КПП.
Для пересечения границы на авто при себе необходимо иметь не только заграничный паспорт, водительское удостоверение и техпаспорт на машину, а номерной знак с латинскими буквами. Индивидуальные номерные знаки действительны только на территории Украины. Все документы должны быть в бумажном виде. Электронная версия прав и техпаспорта в «Дії» действует не во всех странах.
На номере автомобиля должна быть наклейка – UA – это опознавательный знак страны. На некоторых автомобильных номерах старого образца она может отсутствовать, поэтому об этом вопросе нужно позаботиться заранее. Такие наклейки можно купить в автомобильных магазинах.
Для водителей-мужчин при себе обязательно нужно иметь военный билет, для военнообязанных – документы, подтверждающие цель поездки и разрешение от командира части. Напомним, все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет во время военного положения не могут покидать пределы Украины по своему желанию. Для выезда заграницу им нужны разрешительные документы.
Помимо медицинского полиса водителю автомобиля нужно еще иметь «зеленую карту» — страховку на автомобиль. «Зеленая карта» действительна на территории стран ЕС. Оформляют ее на период от 15 дней до года. Если автомобиль попадет в ДТП «зеленая карта» покроет расходы на ремонт и оплату ущерба для пострадавшей стороны. Если такого полиса у владельца авто не будет – его могут депортировать. «Зеленая карта» выдается на авто и не имеет значения сидит за рулем владелец машины или нет.
Если водитель хочет выехать заграницу на чужой машине, собственником которой он не является ему нужно иметь при себе временное свидетельство о регистрации транспорта на имя фактического водителя. Для этого необходимо обратиться в сервисный центр. По приезду в Украину это свидетельство необходимо вернуть туда, где оно было выдано. Также водителю не лишним будет иметь при себе доверенность на управление автомобилем от его собственника. Если собственник находится заграницей – он может оформить эту доверенность в украинском консульстве или посольстве.
Кроме медицинской страховки, ребенку, который едет на машине заграницу необходимо иметь сопровождающего. Им может быть один из родителей, родственники или уполномоченные лица. При этом родителям нужно иметь при себе только свидетельство о рождении ребенка, родственникам – к нему потребуются еще и документы, подтверждающие родство, уполномоченным особам – письменное заявление одного из родителей заверенное органом опеки и попечительства.
На время военного положение разрешение на выезд ребенка второго родителя не требуется.
Если выехать за границу хочется в компании домашнего животного, то четырехлапому или хвостатому нужен ветеринарный паспорт. В нем должны быть проставлены даты вакцинации от вирусных инфекций, даты обработки против паразитов, фото животного, информация о чипировании и вакцинации от бешенства.
На въезде в другую страну автомобиль могут не пропустить по ряду причин, среди которых может быть слишком сильная тонировка на стеклах. В некоторых странах она вообще запрещена, в других разрешено «затемнять» стекла не более чем на 20-30%. В ряде стран разрешена тонировка боковых окон, но запрещено тонировать лобовое стекло. Нюансы необходимо узнать до поездки, чтобы успеть подготовить автомобиль.
Еще одна причина по которой в другую страну могут не пустить автомобиль с украинской регистрацией – отсутствие летней или зимней резины – в зависимости от времени года.
Также будут проблемы с пересечением границы у владельцев автомобилей у которых есть вмятины на кузове, отсутствуют зеркала бокового вида, есть трещина на лобовом стекле.
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