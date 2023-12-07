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10 кофеен в Днепре, где можно выпить кофе с корицей: кофейня-остров, антикварное кафе

Сегодня 09:02
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Кофе с корицей –популярный тренд 2023 года. Считается что такой кофе приносит удачу и финансовую прибыль. Пить его принято по четвергам. Эзотерики считают четверг магическим днем для денежных дел, когда энергия процветания достигает своего пика, а различные ритуалы, проведенные в четверг, могут обеспечить успех в финансовых делах. Считалось, что, если выпить кофе с корицей в четверг – это поможет настроиться не только на позитивную волну, но и будет способствовать началу новых финансовых дел и умножать богатство.

Новости Днепра про 10 кофеен в Днепре, где можно выпить кофе с корицей: кофейня-остров, антикварное кафе

Астрологи по-своему объясняют магическое действия кофе с корицей тем, что четверг находится под покровительством планеты Юпитер, который отвечает за богатство и изобилие. Считается, что, если в четверг обратиться к вселенной с просьбой привлечь финансы, удачу и процветание – она исполнит пожелание.  А корица должна «усилить» посыл, так как издавна считается символом достатка. Нумерологи же советуют во время питья кофе представлять, как денег в кошельке становится больше, а баланс доходов на карте растет.

Насколько такое действие помогает разбогатеть – журналисты dnepr.info сказать не могут, но мы сделали подборку ТОП-10 необычных кофеен Днепра, где можно в четверг выпить «магический» кофе с корицей и попробовать ритуал на себе.

Побывать на острове

Интерьер кофейни Tiki Town в Днепре оформлен в стиле райского острова. На стенах есть деревянные доски похожие на доски для серферов или огромную рыбу, много зеленой растительности и висят «ловцы снов», а вывески внутри помещения сияют неоновым светом, по всему периметру заведения висят оригинальные лампочки-гирлянды. Словом, тут воссоздана атмосфера летнего вечера на каком-нибудь острове. Находится заведение на пр. Героев, 12 и на улице 20-летия Победы, 1.

Новости Днепра про 10 кофеен в Днепре, где можно выпить кофе с корицей: кофейня-остров, антикварное кафе

Среди антиквариата

Почувствовать себя в старинном графском доме или замке можно в кофейне Coffee Passion. Тут столики для посетителей стоят среди картин в тяжелых рамах, а пить кофе можно сидя на антикварных креслах, словно сошедших с фотографий 1920-х годов. Столики в кофейне небольшие, рассчитаны на пару-тройку человек, очень маленькие и уютные. Находится заведение на улице Воскресенская, 20.

Новости Днепра про 10 кофеен в Днепре, где можно выпить кофе с корицей: кофейня-остров, антикварное кафе

Дух истории города

Кофейня Culturist Coffee находится в здании, которому более 100 лет. Тут сохранен аутентичный вид стен дома времен Екатеринослава и дополнен современными дизайнерскими светильниками, зеркалами и модной мебелью. Тут можно не только выпить кофе с корицей, но и провести встречу или поработать за компьютером. Заведение находится на проспекте Яворницкого, 26.

Новости Днепра про 10 кофеен в Днепре, где можно выпить кофе с корицей: кофейня-остров, антикварное кафе

Кофе и винил

Настоящим любителям винила стоит посетить кофейню Shepit. Тут можно выпить кофе с корицей в четверг, а также послушать различные пластинки – ежедневно. В кофейне большая коллекция винила и разных сортов бодрящего напитка. К кофе тут можно взять сладкие десерты. Адрес заведения: ул. Шевченко, 25.

Новости Днепра про 10 кофеен в Днепре, где можно выпить кофе с корицей: кофейня-остров, антикварное кафе

Черно-белое сочетание

В кофейне «Три бобра» аскетичный интерьер заведения дополнен арочными потолками, белыми стенами и массивной дубовой мебелью. На подоконниках много зелени, а кофе заваривают различными альтернативными методами. К кофе можно заказать различные  европейские десерты. Находится заведение на проспекте Яворницкого, 42.
Новости Днепра про 10 кофеен в Днепре, где можно выпить кофе с корицей: кофейня-остров, антикварное кафе

Нос на Гоголя

Помещение кофейни «Ніс» оформлено в светлых тонах, для тех, кто не любит сидеть на стульях – есть огромные кресла и диванчики возле которых стоят торшеры. На стенах висят милые картины. Попивая кофе можно любоваться тем, что происходит на улице смотря через витражные окна. Помимо кофе с корицей тут можно выпить сок, полакомиться макарунсами, съесть пирожное, пирог и даже пасту карбонара. Тут также есть десерты для вегетарианцев. Находится кофейня на улице Гоголя, 26. Опознать заведение можно по необычному арт-объекту – носу, который словно торчит из стены дома.

Новости Днепра про 10 кофеен в Днепре, где можно выпить кофе с корицей: кофейня-остров, антикварное кафе

Городской лофт

Заведение «I Feel», когда-то было эспрессо-баром, где можно было выпить только кофе и съесть десерт. Сейчас оно немного расширило ассортимент блюд и стало городским кафе. Но тут по-прежнему большой выбор кофе в самых разных его вариациях. Внутри помещение оформлено в стиле городской лофт – в зале есть как обычные столы со стульями, так и удобные кресла, и столики на двоих. Стены заведения украшены различными рисунками. Интерьер дополняют огромные окна практически от потолка до пола. Выпить кофе можно по адресу ул. Королевы Елизаветы, 7.

Новости Днепра про 10 кофеен в Днепре, где можно выпить кофе с корицей: кофейня-остров, антикварное кафе

В цветах

Если хочется выпить чашечку кофе с корицей и при этом наслаждаться видом цветов в горшках – нужно идти в кофейню Have Coffe. Интерьер тут оформлен в стиле минимализм – белые стены, потолки, «легкая» мебель. Главная фишка заведения, помимо различных видов кофе, это большое количество цветов. Они везде – на столах, на полу, на подоконниках, на стеллажах посреди зала. Зеленые растения очень освежают интерьер и придают ему домашнего уюта. К кофе тут можно купить различные десерты, сладости и освежающие лимонады. Кофейня находится на проспекте Яворницкого,70А.

Новости Днепра про 10 кофеен в Днепре, где можно выпить кофе с корицей: кофейня-остров, антикварное кафе

Из Австралии

Кофейню OZ Kava открыла в Днепре пара, живущая в Австралии. В интерьере заведения очень много зеленого цвета, ведь Австралию называют «Зеленым континентов», а одним из символов кофейни является кенгуру – его можно увидеть на одежде персонала и на фотографиях в самом заведении. На столах можно найти забавные фигурки австралийских животных, а на стенах — большую карту и другую символику, связанную с этой страной. Находится  кофейня на Троицкой, 3А.

Новости Днепра про 10 кофеен в Днепре, где можно выпить кофе с корицей: кофейня-остров, антикварное кафе

Винтажные фото

Кофейня Perfect Coffe предлагает насладиться кофе в атмосфере старинных европейских кофеен, с обилием различных винтажных фото на стенах, мебелью из резного дерева, зеркальной стеной. Тут можно попробовать не только бодрящий напиток, но и отведать блюда европейской или итальянской кухни. Кофейня камерная, находится на ул Староказацкой, 10.

Новости Днепра про 10 кофеен в Днепре, где можно выпить кофе с корицей: кофейня-остров, антикварное кафе

фото: официальные страницы перечисленных кофеен в Instagram

 

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Новости Днепра про 10 кофеен в Днепре, где можно выпить кофе с корицей: кофейня-остров, антикварное кафеУкраїнська Новости Днепра про 10 кофеен в Днепре, где можно выпить кофе с корицей: кофейня-остров, антикварное кафеРусский

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