10 кофеен в Днепре, где можно выпить кофе с корицей: кофейня-остров, антикварное кафе

Кофе с корицей –популярный тренд 2023 года. Считается что такой кофе приносит удачу и финансовую прибыль. Пить его принято по четвергам. Эзотерики считают четверг магическим днем для денежных дел, когда энергия процветания достигает своего пика, а различные ритуалы, проведенные в четверг, могут обеспечить успех в финансовых делах. Считалось, что, если выпить кофе с корицей в четверг – это поможет настроиться не только на позитивную волну, но и будет способствовать началу новых финансовых дел и умножать богатство.

Астрологи по-своему объясняют магическое действия кофе с корицей тем, что четверг находится под покровительством планеты Юпитер, который отвечает за богатство и изобилие. Считается, что, если в четверг обратиться к вселенной с просьбой привлечь финансы, удачу и процветание – она исполнит пожелание. А корица должна «усилить» посыл, так как издавна считается символом достатка. Нумерологи же советуют во время питья кофе представлять, как денег в кошельке становится больше, а баланс доходов на карте растет.

Насколько такое действие помогает разбогатеть – журналисты dnepr.info сказать не могут, но мы сделали подборку ТОП-10 необычных кофеен Днепра, где можно в четверг выпить «магический» кофе с корицей и попробовать ритуал на себе.

Побывать на острове

Интерьер кофейни Tiki Town в Днепре оформлен в стиле райского острова. На стенах есть деревянные доски похожие на доски для серферов или огромную рыбу, много зеленой растительности и висят «ловцы снов», а вывески внутри помещения сияют неоновым светом, по всему периметру заведения висят оригинальные лампочки-гирлянды. Словом, тут воссоздана атмосфера летнего вечера на каком-нибудь острове. Находится заведение на пр. Героев, 12 и на улице 20-летия Победы, 1.

Среди антиквариата

Почувствовать себя в старинном графском доме или замке можно в кофейне Coffee Passion. Тут столики для посетителей стоят среди картин в тяжелых рамах, а пить кофе можно сидя на антикварных креслах, словно сошедших с фотографий 1920-х годов. Столики в кофейне небольшие, рассчитаны на пару-тройку человек, очень маленькие и уютные. Находится заведение на улице Воскресенская, 20.

Дух истории города

Кофейня Culturist Coffee находится в здании, которому более 100 лет. Тут сохранен аутентичный вид стен дома времен Екатеринослава и дополнен современными дизайнерскими светильниками, зеркалами и модной мебелью. Тут можно не только выпить кофе с корицей, но и провести встречу или поработать за компьютером. Заведение находится на проспекте Яворницкого, 26.

Кофе и винил

Настоящим любителям винила стоит посетить кофейню Shepit. Тут можно выпить кофе с корицей в четверг, а также послушать различные пластинки – ежедневно. В кофейне большая коллекция винила и разных сортов бодрящего напитка. К кофе тут можно взять сладкие десерты. Адрес заведения: ул. Шевченко, 25.

Черно-белое сочетание

В кофейне «Три бобра» аскетичный интерьер заведения дополнен арочными потолками, белыми стенами и массивной дубовой мебелью. На подоконниках много зелени, а кофе заваривают различными альтернативными методами. К кофе можно заказать различные европейские десерты. Находится заведение на проспекте Яворницкого, 42.



Нос на Гоголя

Помещение кофейни «Ніс» оформлено в светлых тонах, для тех, кто не любит сидеть на стульях – есть огромные кресла и диванчики возле которых стоят торшеры. На стенах висят милые картины. Попивая кофе можно любоваться тем, что происходит на улице смотря через витражные окна. Помимо кофе с корицей тут можно выпить сок, полакомиться макарунсами, съесть пирожное, пирог и даже пасту карбонара. Тут также есть десерты для вегетарианцев. Находится кофейня на улице Гоголя, 26. Опознать заведение можно по необычному арт-объекту – носу, который словно торчит из стены дома.

Городской лофт

Заведение «I Feel», когда-то было эспрессо-баром, где можно было выпить только кофе и съесть десерт. Сейчас оно немного расширило ассортимент блюд и стало городским кафе. Но тут по-прежнему большой выбор кофе в самых разных его вариациях. Внутри помещение оформлено в стиле городской лофт – в зале есть как обычные столы со стульями, так и удобные кресла, и столики на двоих. Стены заведения украшены различными рисунками. Интерьер дополняют огромные окна практически от потолка до пола. Выпить кофе можно по адресу ул. Королевы Елизаветы, 7.

В цветах

Если хочется выпить чашечку кофе с корицей и при этом наслаждаться видом цветов в горшках – нужно идти в кофейню Have Coffe. Интерьер тут оформлен в стиле минимализм – белые стены, потолки, «легкая» мебель. Главная фишка заведения, помимо различных видов кофе, это большое количество цветов. Они везде – на столах, на полу, на подоконниках, на стеллажах посреди зала. Зеленые растения очень освежают интерьер и придают ему домашнего уюта. К кофе тут можно купить различные десерты, сладости и освежающие лимонады. Кофейня находится на проспекте Яворницкого,70А.

Из Австралии

Кофейню OZ Kava открыла в Днепре пара, живущая в Австралии. В интерьере заведения очень много зеленого цвета, ведь Австралию называют «Зеленым континентов», а одним из символов кофейни является кенгуру – его можно увидеть на одежде персонала и на фотографиях в самом заведении. На столах можно найти забавные фигурки австралийских животных, а на стенах — большую карту и другую символику, связанную с этой страной. Находится кофейня на Троицкой, 3А.

Винтажные фото

Кофейня Perfect Coffe предлагает насладиться кофе в атмосфере старинных европейских кофеен, с обилием различных винтажных фото на стенах, мебелью из резного дерева, зеркальной стеной. Тут можно попробовать не только бодрящий напиток, но и отведать блюда европейской или итальянской кухни. Кофейня камерная, находится на ул Староказацкой, 10.

фото: официальные страницы перечисленных кофеен в Instagram

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