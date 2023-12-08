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Как жителю Днепра найти семейного врача, не выходя из дома: инструкция

Сегодня 14:39
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Чтобы получать медицинские услуги в Днепре – направления на обследования, бесплатные анализы или лекарства – нужно направление от семейного врача. Те, кто еще не подписал с ним декларацию или по каким-то причинам хотят поменять врача могут это сделать, не выходя из дома.

Новости Днепра про Как жителю Днепра найти семейного врача, не выходя из дома: инструкция

Журналисты dnepr.info узнали, что для этого нужно.

Чтобы выбрать себе нового семейного врача без посещения медучерждения необходимо иметь под рукой смартфон или компьютер с доступом в интернет.

Для выбора врача нужно зайти на сайт НСЗУ и нажать на панели портала раздел «Электронная карта мест предоставления первичной медицинской помощи». Там следует выбрать свою область и населенный пункт, а также форму собственности медучреждения.

В результате таких манипуляций пользователь сразу сможет увидеть адреса и телефоны учреждений и выбрать подходящее.

После этого в поле фильтров следует выбрать специализацию доктора – семейный, терапевт или педиатр. На экране сразу же появится количество специалистов в выбранных учреждениях, а также количество деклараций, подписанных с тем или иным врачом.

При этом, на специальной диаграмме будет отображено количество пациентов по разным возрастным группам. 

Ориентируясь на эти показатели можно выбрать себе нового семейного врача. Для перезаключения декларации разрывать договор с предыдущим семейным врачом не нужно – декларация будет аннулирована автоматически.

Если врач не набрал нужный лимит пациентов – он не имеет права отказать в заключении декларации. Если же лимит достигнут – он решает сам, брать нового пациента или нет.

Заключать декларацию нужно на приеме у врача. При себе необходимо иметь паспорт, мобильный телефон и ИНН-код.

Напомним, при заключении деклараций с врачом в Украине действует принцип экстерриториальности – пациент подписывает договор с тем врачом, с которым хочет, независимо от места проживания или прописки.

 

 

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Новости Днепра про Как жителю Днепра найти семейного врача, не выходя из дома: инструкцияУкраїнська Новости Днепра про Как жителю Днепра найти семейного врача, не выходя из дома: инструкцияРусский

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