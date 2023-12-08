За скільки у Дніпрі можна продати старі новорічні іграшки

Журналісти dnepr.info вирішили дізнатися, за скільки можна продати старі ялинкові іграшки у Дніпрі.
Невеликі ялинкові іграшки у вигляді ведмедиків, бурульок, лялечок та пляшечок можна продати (а кому цікаво – те й купити) за ціною від 30 грн за штучку.
Іграшки більшого розміру та раннього року випуску в Дніпрі продають по 100 грн. Зроблені вони у формі сонця, кукурудзи, різних чоловічків та будиночків.
Іграшки початку 1960-х років у вигляді різних фігурок людей у Дніпрі продають за ціною від 150 грн.
Але є лоти і дешевші. Фігурки різних персонажів продають за ціною від 100 грн за штучку. Тут є герої мультиків, зимових казок, новорічні персонажі.
А ось іграшки 1940-х років у Дніпрі оцінюються у невеликий стан як для ялинкової прикраси. Бажають за одну штуку 600 грн. При цьому продавець чесно зізнається, що іграшка не ідеальна. Незвичайною такою прикрасою є те, що вона зроблена з вати.
Цілий набір із 241 старої іграшки у Дніпрі можна купити за ціною 2 тис грн. У наборі всі прикраси для ялинки випустили приблизно 50 років тому.
Так що, якщо у вас вдома є кілька старих іграшок, які ось уже який рік припадають пилом у шафі і не використовуються в новорічному декорі – є можливість трохи підзаробити.
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